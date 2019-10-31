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РИА Новости
РИА Наука

Рогозин назвал срок начала модернизации Байконура под пуски новых ракет

13:18 31.10.2019
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© Фото : КЦ "Южный" / РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М"
Пуск ракеты-носителя Протон-М
© Фото : КЦ "Южный" / Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Казахстан со следующего года приступит к модернизации космодрома Байконур для пусков перспективных российских ракет "Союз-5" и "Союз-6", заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам.
"По нашей информации, бюджетные инвестиции заложены в бюджет 2020 года республики Казахстан. Мы исходим из того, что с 2020 года начнется модернизация стартового комплекса, бывшего комплекса "Зенит", - сказал он.
С него будут летать ракеты "Союз-5" и "Союз-6", пояснил Рогозин.
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
16 октября, 14:49РИА Наука
Рогозин анонсировал пуски "очень конкурентной" ракеты с Байконура
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РИА НаукаБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссияКазахстан
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