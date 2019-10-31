Рогозин назвал срок начала модернизации Байконура под пуски новых ракет

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Казахстан со следующего года приступит к модернизации космодрома Байконур для пусков перспективных российских ракет "Союз-5" и "Союз-6", заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам.

"По нашей информации, бюджетные инвестиции заложены в бюджет 2020 года республики Казахстан. Мы исходим из того, что с 2020 года начнется модернизация стартового комплекса, бывшего комплекса "Зенит", - сказал он.