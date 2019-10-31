В Совфеде оценили планы США по сдерживанию России и Китая

В материале утверждается, что американские власти рассматривают несколько сценариев противостояния Москве. Один из них предусматривает нападение на Крым, другой — на российский Дальний Восток.

"Вот поэтому различные концепции "сдерживания" России и появившегося серьезного глобального игрока — Китая — приобретают другое измерение. Поэтому кроме экономического "сдерживания" появляются такие идеи создания новых агрессивных военных очагов", — считает Морозов.

По его словам, появление в прессе сообщений о таких намерениях можно считать "проверкой общественного мнения". Эта публикация носит провокационный характер, однако западные СМИ все чаще и чаще пишут о "превентивных ударах по российским ядерным силам", добавил политик.