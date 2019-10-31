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РИА Новости

В Совфеде оценили планы США по сдерживанию России и Китая

13:05 31.10.2019 (обновлено: 16:00 31.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Игорь Морозов
Член Совета Федерации Игорь Морозов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT статью американского журнала Foreign Policy о намерениях США принять новые стратегии сдерживания России и Китая.
В материале утверждается, что американские власти рассматривают несколько сценариев противостояния Москве. Один из них предусматривает нападение на Крым, другой — на российский Дальний Восток.
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Сенатор объяснил появление таких "стратегий" укреплением позиций России на международной арене – ее выходом на "глобальную траекторию".

"Вот поэтому различные концепции "сдерживания" России и появившегося серьезного глобального игрока — Китая — приобретают другое измерение. Поэтому кроме экономического "сдерживания" появляются такие идеи создания новых агрессивных военных очагов", — считает Морозов.

По его словам, появление в прессе сообщений о таких намерениях можно считать "проверкой общественного мнения". Эта публикация носит провокационный характер, однако западные СМИ все чаще и чаще пишут о "превентивных ударах по российским ядерным силам", добавил политик.
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10:51РИА Новости
В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России
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Игорь Морозов
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