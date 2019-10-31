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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, за что туристы не любят платить на отдыхе

13:21 31.10.2019
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© Depositphotos / VitalikRadkoМолодая пара расплачивается картой в такси
Молодая пара расплачивается картой в такси
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, за что не любят платить на отдыхе, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики компании предложили респондентам рассказать, какие услуги они оплачивают крайне неохотно. В исследовании приняли участие более 2 000 пользователей соцсетей. Они могли выбирать несколько вариантов ответа.
Выяснилось, что 43% туристов больше всего расстраивает необходимость тратить средства на аренду лежаков на пляже, а 29% недовольны дополнительными расходами за пользование услугами связи и интернетом в поездке.
Необходимость отдавать деньги за выбор места в самолете раздражает каждого четвертого (24%) опрошенного.
Оплата туристических налогов в отеле доставляет дискомфорт 22% респондентов, 14% отдыхающих сообщили, что не желают давать чаевые. Примерно столько же (13%) опрошенных признались, что не любят платить за пользование мини-баром.
Каждому десятому респонденту не нравятся сборы за хранение багажа.
Меньше всего голосов (4%) набрал ответ "поездки на такси" — оплачивая эту услугу, большинство туристов не испытывает негативных эмоций.
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