Эксперты рассказали, за что туристы не любят платить на отдыхе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, за что не любят платить на отдыхе, сообщает Ostrovok.ru.

Аналитики компании предложили респондентам рассказать, какие услуги они оплачивают крайне неохотно. В исследовании приняли участие более 2 000 пользователей соцсетей. Они могли выбирать несколько вариантов ответа.

Выяснилось, что 43% туристов больше всего расстраивает необходимость тратить средства на аренду лежаков на пляже, а 29% недовольны дополнительными расходами за пользование услугами связи и интернетом в поездке.

Необходимость отдавать деньги за выбор места в самолете раздражает каждого четвертого (24%) опрошенного.

Оплата туристических налогов в отеле доставляет дискомфорт 22% респондентов, 14% отдыхающих сообщили, что не желают давать чаевые. Примерно столько же (13%) опрошенных признались, что не любят платить за пользование мини-баром.

Каждому десятому респонденту не нравятся сборы за хранение багажа.