Эксперты рассказали, за что туристы не любят платить на отдыхе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, за что не любят платить на отдыхе, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики компании предложили респондентам рассказать, какие услуги они оплачивают крайне неохотно. В исследовании приняли участие более 2 000 пользователей соцсетей. Они могли выбирать несколько вариантов ответа.
Выяснилось, что 43% туристов больше всего расстраивает необходимость тратить средства на аренду лежаков на пляже, а 29% недовольны дополнительными расходами за пользование услугами связи и интернетом в поездке.
Необходимость отдавать деньги за выбор места в самолете раздражает каждого четвертого (24%) опрошенного.
Оплата туристических налогов в отеле доставляет дискомфорт 22% респондентов, 14% отдыхающих сообщили, что не желают давать чаевые. Примерно столько же (13%) опрошенных признались, что не любят платить за пользование мини-баром.
Каждому десятому респонденту не нравятся сборы за хранение багажа.
Меньше всего голосов (4%) набрал ответ "поездки на такси" — оплачивая эту услугу, большинство туристов не испытывает негативных эмоций.