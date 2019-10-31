Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T13:04Z
https://ria.ru/20191031/1560432897.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152475/35/1524753501_0:201:2001:1326_1036x0_80_0_0_063b21b5417f801a90b9217a3ff05714.jpg
РИА Новости

Кузнецова призвала системно решать проблемы питания аллергиков в школах

12:52 31.10.2019 (обновлено: 13:04 31.10.2019)
75
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкШкольник расплачивается за обед
Школьник расплачивается за обед
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Школьник расплачивается за обед . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вопросы организации питания детей с пищевыми особенностями в образовательных организациях решаются сейчас только в ручном режиме, тогда как нужны комплексные меры, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на совещании, посвященном этой проблеме.
Она сообщила, что аппарат уполномоченного направил запрос во все субъекты РФ, чтобы понять, как организовано в школах и детских садах питание детей с пищевыми особенностями - пищевой аллергией или иными хроническими заболеваниями.
"Поступило 69 ответов, которые свидетельствуют о том, что этот процесс никак не налажен, всё вопросы решаются в ручном режиме. То есть если родители, общественники добиваются от конкретно образовательной организации решения этого вопроса для своего ребенка, то это получается, идёт навстречу муниципалитет и образовательная организация. Вопрос решается. Если не удается добиться, не такие сильные возможности у родителей и общественных организаций или принципиальная позиция у руководства организации, мы ничего не получаем", - сказала Кузнецова.
По ее мнению, такой режим недопустим, так как питание может оказать прямое влияние на физическое благополучие ребенка.
Организация питания в школах: лучшие российские проекты
28 октября, 12:52Социальный навигатор
Организация питания в школах: лучшие российские проекты
Кузнецова также подчеркнула, что важно всем ведомствам нести свою долю ответственности за организацию этого процесса. Детский омбудсмен также отметила, что нужны системные решения.
"Сегодня необходимо, ориентируясь на те задачи, которые ставит перед нами федеральное законодательство - это обязательства по обеспечению питанием таких детей - выработать те решения, которые нужны. Конечно, это будут методические рекомендации обязательного характера для регионов. Это те способы решения подобного рода проблем, которые могут пригодиться в регионах, которые они сегодня самостоятельно в ручном режиме ищут или не ищут, отмахиваясь от проблемы", - пояснила Кузнецова.
100000
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнна КузнецоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Общественной палаты РФ в Москве
В ОП рассказали, как россияне оценивают нацпроект "Образование"
школа
Российских школьников на "Уроках цифры" обучат большим данным
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
По ситуации с местами в школах нужны экстренные меры, заявил Путин
Школьник за компьютером
Васильева отметила низкий уровень преподавания информатики в школах
Семейная пара с ребенком
В ОП предложили разработать новый федеральный проект "Многодетная страна"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Цифровые знания нужно формировать со школьной скамьи, заявил Медведев
В школе
Роскомнадзор обсудит с родителями подмосковных школьников скандальные тесты
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера
Косачев раскритиковал Facebook за зачистку аккаунтов, неугодных США
Здание Конституционного суда РФ
Работодателям будут возвращать излишние взносы в ПФР
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
Путин поручил тиражировать опыт создания домов для детей-инвалидов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предложила создать в регионах карты опасных для детей мест
Страховой полис ОСАГО
Депутат призвал бороться с подделкой полисов ОСАГО вместо повышения штрафов
Посол России в КНДР Александр Мацегора
Российский посол рассказал о ситуации с браконьерством рыбаков из КНДР
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Российский посол считает, что КНДР нужен позитивный сигнал со стороны США
Елена Тополева-Солдунова
В ОП предложили разработать систему цифровизации отчетности НКО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:51Палата представителей США приняла резолюцию о процедуре импичмента Трампа
18:46Противостояние между полицией и протестующими усиливается в Гонконге
18:44Крымский сенатор оценил заявление НАТО с призывом "вернуть" Крым Украине
18:41ИГ* подтвердила ликвидацию аль-Багдади, сообщили СМИ
18:40Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"
18:39Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам
18:38Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Лента новостейМолния