Кузнецова призвала системно решать проблемы питания аллергиков в школах

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вопросы организации питания детей с пищевыми особенностями в образовательных организациях решаются сейчас только в ручном режиме, тогда как нужны комплексные меры, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на совещании, посвященном этой проблеме.

Она сообщила, что аппарат уполномоченного направил запрос во все субъекты РФ, чтобы понять, как организовано в школах и детских садах питание детей с пищевыми особенностями - пищевой аллергией или иными хроническими заболеваниями.

"Поступило 69 ответов, которые свидетельствуют о том, что этот процесс никак не налажен, всё вопросы решаются в ручном режиме. То есть если родители, общественники добиваются от конкретно образовательной организации решения этого вопроса для своего ребенка, то это получается, идёт навстречу муниципалитет и образовательная организация. Вопрос решается. Если не удается добиться, не такие сильные возможности у родителей и общественных организаций или принципиальная позиция у руководства организации, мы ничего не получаем", - сказала Кузнецова.

По ее мнению, такой режим недопустим, так как питание может оказать прямое влияние на физическое благополучие ребенка.

Кузнецова также подчеркнула, что важно всем ведомствам нести свою долю ответственности за организацию этого процесса. Детский омбудсмен также отметила, что нужны системные решения.