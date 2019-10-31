Депутат призвал бороться с подделкой полисов ОСАГО вместо повышения штрафов

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Предложение повысить штраф за езду без полиса ОСАГО ничем не обосновано, бороться с этим можно через отслеживание автомобилей в системе фото- и видеофиксации, а еще лучше обратить внимание на проблему роста числа поддельных полисов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее газета "Известия" сообщила, что автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз (сейчас он составляет от 500 до 800 рублей). По данным издания, эта мера обсуждалась в середине октября на рабочей группе Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО.

Депутат напомнил, что комитет уже рассматривал законопроект с подобной концепцией, где предлагалось увеличить санкции за такое нарушение до 5 тысяч рублей, однако идея была отклонена.

"Я вам могу сказать просто, универсальный дать ответ на любое предложение о повышении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО - в этом нет никакой необходимости по одной простой причине: инспекторов на улицах, на дорогах все меньше, а полис ОСАГО фактически может проверить либо инспектор, сравнив его с базой данных, либо это теоретически можно сделать в режиме онлайн с помощью системы автоматической фото и видеофиксации. Эта система тестировалась в Москве", - рассказал Лысаков.

Как отметил депутат, ее работа очень похожа на систему "Поток", которая отслеживает угнанные автомобили: система "считывает" номера, и информация о транспортном средстве, номер которого совпадает с данными угнанного в базе, сразу идёт на ближайший пост Госавтоинспекции.

"Здесь принцип такой же: "считывают" номера, мгновенно пробивают по базе ОСАГО, если машина в ней отсутствует, значит собственнику идёт автоматически штраф. Если человек позволит себе, чтобы его автомобиль по дорогам общего пользования ездил и собирал пачками штрафы, то это будет проблема для человека. Это самый эффективный способ", - добавил парламентарий.

Лысаков подчеркнул, что для страны сейчас актуальна другая проблема: массовая подделка полисов ОСАГО, разные способы их фальсификации, причём подлинность такого полиса, по словам депутата, не сможет установить ни инспектор, ни камера: если проверять реквизиты этого документа по базе, то она покажет, что такая машина существует. Поэтому в этом вопросе порядок обязательно нужно наводить Российскому союзу автостраховщиков, считает депутат.