Премьер Японии распорядился обеспечить безопасность из-за запусков КНДР

ТОКИО, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поставил перед правительством задачи по обеспечению безопасности в связи с новыми ракетными пусками в КНДР, сообщила в Twitter администрация главы японского правительства.
По ее данным, премьер распорядился, чтобы информацию о пусках ракет проанализировать и предоставить ее народу страны, обеспечить безопасность судов и воздушного сообщения, а также подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.
Береговая охрана Японии ранее предупредила суда о пусках ракет в КНДР, а военные страны не исключили, что ракеты могут быть баллистическими.