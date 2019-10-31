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РИА Новости

Премьер Японии распорядился обеспечить безопасность из-за запусков КНДР

12:25 31.10.2019
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© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поставил перед правительством задачи по обеспечению безопасности в связи с новыми ракетными пусками в КНДР, сообщила в Twitter администрация главы японского правительства.
По ее данным, премьер распорядился, чтобы информацию о пусках ракет проанализировать и предоставить ее народу страны, обеспечить безопасность судов и воздушного сообщения, а также подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.
Береговая охрана Японии ранее предупредила суда о пусках ракет в КНДР, а военные страны не исключили, что ракеты могут быть баллистическими.
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