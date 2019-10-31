В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники

ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Дознавателем отдела полиции УМВД России по Волгограду в отношении 28-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности - ред.)", - сказала Волк.

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до одного года.

По информации МВД, в дежурную часть полиции в Волгограде поступило сообщение о том, что возле детской поликлиники найден младенец в коляске. Полицейским удалось выяснить, что свою грудную дочь оставила ранее судимая женщина. По данным ведомства, мать пояснила, что оставила ребенка у входа в поликлинику, потому что ей надо было срочно уехать.