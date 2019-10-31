Минобразования Коми проводит проверку после смерти ребенка в детсаду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Совместная проверка правоохранительных, надзорных органов и специалистов министерства образования организована по факту смерти ребенка в детском саду "Каледойскоп" в Ухте, сообщили РИА Новости в министерстве образования Коми.
"Идет проверка правоохранительных, надзорных органов в детсаду №11 в Ухте с привлечением наших специалистов в том числе", - сообщили в министерстве.
Ранее следственные органы сообщили, что ведется доследственная проверка по факту смерти 5-летнего ребенка в детском саду Ухты во время тихого часа, не уточнив подробностей происшествия.
В одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" сообщалось, что ребенок мог захлебнуться рвотной массой. Однако источник, близкий к правоохранительным органам регионам, опроверг РИА Новости эту информацию. При этом он не смог назвать причины произошедшего, уточнив лишь, что погибла девочка.