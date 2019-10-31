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РИА Новости

"Крузенштерн" и "Седов" посетят почти 20 портов во время кругосветки

11:41 31.10.2019 (обновлено: 12:04 31.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь РуссакПарусник "Седов"
Парусник Седов
© РИА Новости / Игорь Руссак
Парусник "Седов". Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Парусники Росрыболовства "Крузенштерн" и "Седов" посетят почти по 20 портов каждый во время кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, рассказал в интервью РИА Новости ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.
"За основу план-графиков парусников взят проект маршрутов, утвержденных на заседании оргкомитета экспедиции под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Перечень масштабный: 22 порта у "Крузенштерна", 19 – у "Седова". Для каждого захода составляется программа мероприятий и посещения знаковых мест", - сказал Волкогон.
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Он отметил, что в экспедиции запланированы как классические для кругосветок точки, так и порты, в которых суда еще не были, например, Петропавловск-Камчатский и Панамский канал у "Седова", а также порт Бизерта (Тунис). Волкогон добавил, что для "Седова" экспедиция закончится в декабре 2020 года, а "Крузенштерн" должен вернуться в Калининград в начале сентября 2020 года.
Кругосветная экспедиция парусников Росрыболовства "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн", посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, начнется в ноябре этого года. Первого ноября "Паллада" выйдет из Владивостока, в декабре рейс из Калининграда начнется для "Седова" и "Крузенштерна".
С ноября 2019-го по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные экспедиции, а барк "Крузенштерн" — трансатлантическую. Фрегат "Паллада" стартует из порта Владивосток уже 1 ноября и выйдет навстречу к калининградским парусникам в оговоренную точку Южной Атлантики.
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Парусник Седов
2 августа, 15:04Мурманская область
Парусник "Седов" зашел в порт Мурманск, преодолев семибалльный шторм
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Владимир ВолкогонКалининградский государственный технический университетРоссияОбщество
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