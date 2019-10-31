"Крузенштерн" и "Седов" посетят почти 20 портов во время кругосветки

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Парусники Росрыболовства "Крузенштерн" и "Седов" посетят почти по 20 портов каждый во время кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, рассказал в интервью РИА Новости ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

"За основу план-графиков парусников взят проект маршрутов, утвержденных на заседании оргкомитета экспедиции под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Перечень масштабный: 22 порта у "Крузенштерна", 19 – у "Седова". Для каждого захода составляется программа мероприятий и посещения знаковых мест", - сказал Волкогон.

Он отметил, что в экспедиции запланированы как классические для кругосветок точки, так и порты, в которых суда еще не были, например, Петропавловск-Камчатский и Панамский канал у "Седова", а также порт Бизерта (Тунис). Волкогон добавил, что для "Седова" экспедиция закончится в декабре 2020 года, а "Крузенштерн" должен вернуться в Калининград в начале сентября 2020 года.

Кругосветная экспедиция парусников Росрыболовства "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн", посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, начнется в ноябре этого года. Первого ноября "Паллада" выйдет из Владивостока, в декабре рейс из Калининграда начнется для "Седова" и "Крузенштерна".