Владимир Волкогон: "Крузенштерн" и "Седов" идеально готовы к кругосветке

Барки "Крузенштерн" и "Седов" приведены в практически идеальное техническое состояние перед кругосветной экспедицией в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Великой Победы, заявил ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон. В интервью корреспонденту РИА Новости Евгении Римко он рассказал, как барки готовили к масштабной экспедиции и на каких условиях можно попасть на борт.

"Крузенштерн" и "Седов" находятся в ведении Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, которая входит в состав Калининградского государственного технического университета. Кругосветная экспедиция парусников "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн", посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, начнется в ноябре этого года. Первого ноября "Паллада" выйдет из Владивостока, в декабре рейс из Калининграда начнется для "Седова" и "Крузенштерна". С ноября 2019-го по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные экспедиции, а барк "Крузенштерн" — трансатлантическую.

— Владимир Алексеевич, можно ли назвать то событие, к которому вы долго и тщательно готовитесь, историческим? Было ли в новейшей морской истории такое, когда три огромных парусника одновременно предпринимали такое амбициозное плавание?

— Впервые три учебных парусника Росрыболовства выходят под одним лозунгом в объединенную экспедицию, цель которой заявить о значимости открытия российскими моряками шестого континента и в год 75-летия Великой Победы напомнить человечеству о вкладе нашей страны в уничтожение фашизма. Три парусных судна должны показать всему миру дух, силу, стойкость, гуманные помыслы, отвагу и морское мастерство сегодняшней российской молодежи, не утратившей эти качества за прошедшие два столетия.

— "Крузенштерн" уже давно ассоциируется с Калининградом, став одной из его визитных карточек. Но в 2017 году мы приросли еще одним легендарным судном — барком "Седов". В каком состоянии он достался вузу, полностью ли он включился в учебную программу?

— В 2021 году "Седову" – самому большому гражданскому учебному парусному судну – исполнится 100 лет. Уверен, что мы отметим это столетие достойно, отдадим дань и самому паруснику, и всем поколениям моряков, судоремонтников и корабелов, который сохранили этот корабль на благо морского дела. Мы получили указание взять в оперативное управление "Седов" весной 2017 года. В момент передачи из Мурманска техническое состояние его было плачевным — это касалось и главного двигателя, и корпусной части. В 2016 году парусник сделал всего один рейс, навигация 2017 года была под угрозой срыва. Используя накопленный опыт содержания и ремонтных работ с "Крузенштерном", нам удалось уже в течение 2017 года провести два учебных рейса, а в 2018 и 2019 году полноценные навигации из трех рейсов парусника – точно так же, как много лет работает и "Крузенштерн".

В этом году мы откликнулись на пожелание правительства Мурманской области увидеть "Седов" в столице российского Заполярья, к которой раньше был приписан барк. Так что впервые курсанты Мурманского государственного технического университета получили прекрасную возможность во время прохождения морской практики на барке убедиться, что парусник попал в надежные руки и его работа продолжается.

© Фото предоставлено КГТУ Барк "Седов" © Фото предоставлено КГТУ Барк "Седов"

Конечно, техническое состояние как "Седова", так и "Крузенштерна", определяется их почтенным возрастом. Это уникальные парусные суда, фактически работающие и обучающие морские музеи. Советский Союз получил их от поверженной Германии по итогам Второй мировой войны в качестве репараций. И хотя трофеи достались в плачевном состоянии, многолетняя работа после ремонтов и переоборудований барков подтвердила историческую правоту и справедливость. Это главное отличие от 30-летней "Паллады", приписанной к Владивостоку, парусника относительно молодого, совершившего не одну кругосветку и успешно принимающего участие во всех регатах и морских праздниках Дальневосточного бассейна.

"Крузенштерн", пожалуй, один из самых знаменитых барков в мире, тоже перешагнул отметку в 93 года с момента спуска на воду. В его послужном списке громкие победы в регатах, две успешные кругосветки, трансатлантические экспедиции. Всегда получало большой международный резонанс участие парусника в гуманитарных и общественных проектах, сопровождение Олимпийского движения во время стоянок на зимних Играх в Ванкувере и Сочи.

Но благодаря финансированию, выделенному правительством РФ на подготовку судов к кругосветной экспедиции, сейчас парусники удается привести в надлежащий для такого плавания порядок, продолжается большая работа по приведению их технического состояния, их оснащения, обеспечения безопасности мореплавания к совершенно другому уровню.

— Сейчас оба калининградских парусника — "Крузенштерн" и "Седов" — находятся на судоремонтном заводе. Расскажите, пожалуйста, о ремонтной программе. Все ли идет планово или, может быть, благодаря подготовке к важному международному мероприятию получится решить и какие-то застарелые проблемы?

— Скажу точно, что такие объемные ремонты ни на одном, ни на другом нашем судне не проводились более 30 лет. Это стало возможным только благодаря помощи российского правительства, которое поддержало инициативу руководства Росрыболовства в лице главы ведомства Ильи Шестакова, который развернул небольшую идею похода на юг Атлантики для празднования 200-летия открытия Антарктиды одним из парусников до масштабного проекта кругосветной экспедиции. И по его же инициативе было решено объединить экспедицию со вторым этапом похода по другим районам плавания — в честь 75-летия Победы.

В процессе проработки проекта с таким продолжительным автономным плаванием первым встал вопрос о гарантиях технического состояния каждого из парусников. Росрыболовство проделало огромную работу по дефектовке судов, поиску необходимых технических решений для устранения проблем. И уже осенью 2018 года необходимые денежные средства были выделены, начаты ремонты, которые продолжились весной этого года и ведутся по настоящий момент. Все три парусника приводятся если не в идеальное, то в очень хорошее техническое состояние.

© Фото предоставлено КГТУ Барк "Крузенштерн" © Фото предоставлено КГТУ Барк "Крузенштерн"

— Калининградцы смогут еще увидеть парусники после выхода из доков завода?

— Доковый ремонт оба парусника прошли еще весной. Сейчас идет ремонт и освидетельствование всех механизмов представителями Российского морского регистра. Выход судов в море возможен только после такой процедуры. Мы рассчитываем, что до 2-3 декабря суда закончат все ремонтные работы, после чего перейдут в Калининградский морской рыбный порт, где в первой декаде декабря состоятся торжественные проводы в кругосветную экспедицию. Почему так ориентировочно по дате? На отход ждем и почетных гостей, и всех тех, кто приложил свои опыт и труд для воплощения в реальность наших планов. Ведь это неординарное событие общенационального уровня, и интерес к экспедиции очень высокий. Хотелось бы, чтобы даже далекие от моря россияне прониклись уникальностью момента и грандиозностью события, которое непременно войдет в историю новой России. А фрегат "Паллада" стартует из порта Владивосток уже 1 ноября и идет навстречу нашим парусникам в оговоренную точку Южной Атлантики.

— Курсанты каких учебных заведений будут находиться на борту парусников? Каковы их задачи?

— Как бы ни был значим этот проект, главным в нашей работе все равно остается организация и прохождение на парусниках практики курсантами морских учебных заведений. Разница лишь в том, что в этой экспедиции и на "Крузенштерне", и на "Седове" будут не только курсанты учебных заведений Росрыболовства, как в обычных рейсах, но и курсанты заведений, подведомственных Минтрансу и Минобрнауки России. Также будут участвовать и посланцы общественных и молодежных организаций из разных регионов России: юнги, кадеты. Эта экспедиция, кроме ошеломляющих впечатлений и удивительной атмосферы, позволит курсантам выполнить практику в соответствии с программами своих учебных заведений, набрать плавательный ценз и впоследствии получить первую морскую специальность.

— Утверждена ли подробная программа рейса? Много ли иностранных портов будет на пути барков?

— За основу план-графиков парусников взят проект маршрутов, утвержденных на заседании оргкомитета экспедиции под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Перечень масштабный: 22 порта у "Крузенштерна", 19 – у "Седова". Для каждого захода составляется программа мероприятий и посещения знаковых мест. Есть традиционные, классические точки для кругосветок, но будут переходы и порты, в которых суда еще никогда не были. Это Петропавловск-Камчатский и Панамский канал у "Седова". А у "Крузенштерна" — порт Бизерта (Тунис), он появился, когда по инициативе общественных организаций появилось намерение отметить 100-летие Великого исхода – последней дислокации Русской эскадры. Для "Седова" экспедиция закончится в декабре 2020 года, а "Крузенштерн" должен вернуться в Калининград в начале сентября 2020 года.

В организации кругосветки нас поддерживают проверенные, надежные партнеры – это МИД России, Россотрудничество, министерство культуры, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество, "Бессмертный полк", Государственный исторический музей и многие другие.

Нам важно, чтобы такой значимый проект стал не просто перемещением судов вокруг Земли, но и открытием новых пластов в душах наших практикантов. Конечно, в ходе экспедиции возможны будут оперативные изменения, всякое случается. Но мы стараемся должным образом подготовиться к любым вызовам.

— За экспедицией будет наблюдать весь мир. Какие возможности есть на барках для того, чтобы максимально оперативно и подробно передавать информацию на берег?

— Можно задумать прекрасную экспедицию, совершить ее героически, но никто об этом не узнает. Мы очень большое внимание намерены уделить информационной составляющей, поэтому осознанно намерены включить в состав экипажей, кроме корреспондентов информационных агентств и СМИ, своих фотографов, операторов и журналистов. Нам важно как можно объемнее наполнять разнообразным контентом специально созданный для этого ресурс – двуязычный сайт экспедиции. Для этого в Балтийской академии создан информационный центр, который будет получать информацию непосредственно с бортов всех трех парусников. Уверен, что информации по ходу предстоящей экспедиции будет гораздо больше, она будет доступнее по сравнению с предыдущими кругосветками, гораздо насыщеннее и интереснее.

Конечно, появляются и новые технические возможности. На "Седове" и "Крузенштерне" сделано полное переоборудование радионавигационного оборудования и связи, установлены новые антенны, интернет-оборудование. Рассчитываем использовать новые технологии, вести с бортов парусников видеоконференции, онлайн-трансляции.

— Не так давно капитан-наставник учебных парусников "Седов" и "Крузенштерн" Михаил Новиков рассказывал о предстоящей кругосветной экспедиции в МИД России. Об этом плавании вы рассказываете на разных площадках. Как принимают эту информацию, какие основные вопросы поступают к организаторам?

— Наиболее частым вопросом является то, как попасть на парусник. И что касается этого вопроса — мы сейчас формируем списки заявок от представителей СМИ, съемочных групп, научных групп, географической и морской общественности на всех переходах. На "Седове" и "Крузенштерне" в походе будут присутствовать от 8 до 12 человек. Но отмечу, что все, кто находится на борту, должны принимать участие в судовых работах – как минимум четыре часа в сутки. Мы не можем позволить, чтобы ребята овладевали морской наукой, вязали снасти, ставили паруса и драили палубу, а кто-то прогуливался по палубе с чашечкой кофе.