Пробный ЕГЭ по информатике на компьютерах прошел в штатном режиме

Информационное табло в аудитории, где проходит ЕГЭ. Архивное фото

Информационное табло в аудитории, где проходит ЕГЭ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Тренировочный Единый государственный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) прошел в российских школах в штатном режиме, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме прошел 30 октября. В апробации приняли участие более 1,8 тысячи пунктов проведения экзаменов из 84 субъектов РФ и около 19 тысяч учащихся.

Тренировочный экзамен проводился по новой технологии, при которой отображение заданий, ввод и сохранение ответов участников обеспечивается при помощи компьютера.

"Тренировочный экзамен прошел в штатном режиме. Участники апробации положительно восприняли новую форму экзамена, ребята оценили удобство выполнения экзаменационной работы, а также им понравилось, что такая форма предполагает выполнение практических заданий", - цитирует пресс-служба руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

В ходе апробации в 48 регионах также была проведена тренировка по передаче экзаменационных материалов по интернету.