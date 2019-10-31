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РИА Новости

Пробный ЕГЭ по информатике на компьютерах прошел в штатном режиме

11:33 31.10.2019 (обновлено: 11:34 31.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИнформационное табло в аудитории, где проходит ЕГЭ
Информационное табло в аудитории, где проходит ЕГЭ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Информационное табло в аудитории, где проходит ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Тренировочный Единый государственный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) прошел в российских школах в штатном режиме, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме прошел 30 октября. В апробации приняли участие более 1,8 тысячи пунктов проведения экзаменов из 84 субъектов РФ и около 19 тысяч учащихся.
Тренировочный экзамен проводился по новой технологии, при которой отображение заданий, ввод и сохранение ответов участников обеспечивается при помощи компьютера.
"Тренировочный экзамен прошел в штатном режиме. Участники апробации положительно восприняли новую форму экзамена, ребята оценили удобство выполнения экзаменационной работы, а также им понравилось, что такая форма предполагает выполнение практических заданий", - цитирует пресс-служба руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.
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В ходе апробации в 48 регионах также была проведена тренировка по передаче экзаменационных материалов по интернету.
Планируется, что компьютерная модель ЕГЭ по информатике и ИКТ будет введена в штатный режим с 2021 года.
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