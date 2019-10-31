На парусниках "Крузенштерн" и "Седов" начались масштабные ремонтные работы

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Масштабные ремонтные работы, каких не проводилось около 30 лет, идут на российских парусниках Росрыболовства "Крузенштерн" и "Седов" благодаря средствам, выделенным для подготовки барков к предстоящей кругосветной экспедиции, рассказал в интервью РИА Новости ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

"Скажу точно, что такие объемные ремонты ни на одном, ни на другом нашем судне не проводились более 30 лет. Это стало возможным только благодаря помощи российского правительства, которое поддержало инициативу руководства Росрыболовства в лице главы ведомства Ильи Шестакова, который развернул небольшую идею похода на юг Атлантики для празднования 200-летия открытия Антарктиды одним из парусников до масштабного проекта кругосветной экспедиции", - сказал Волкогон.

Он отметил, что по инициативе главы Росрыболовства было принято решение объединить экспедицию со вторым этапом похода по другим районам плавания - в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Ремонтные работы на парусниках начались в конце 2018 года, продолжились весной этого года и ведутся до сих пор.