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РИА Новости

Васильева отметила низкий уровень преподавания информатики в школах

11:05 31.10.2019 (обновлено: 11:18 31.10.2019)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевШкольник за компьютером
Школьник за компьютером
© РИА Новости / Саид Царнаев
Школьник за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уровень преподавания информатики в российских школах находится на уровне "ниже плинтуса", заявила министр просвещения Ольга Васильева, отметив нехватку специалистов этой области.
"Нам нужны специалисты в области информатики, у нас их просто-напросто нет. Мы очень сильно с вами, по разным причинам, запустили в школах, опустили ниже плинтуса этот предмет", - сказала Васильева на конференции "Цифровой урок".
Она также добавила, что очень важно, чтобы учителя понимали, зачем происходит цифровизация в школах, зачем они в это вовлечены.
По мнению Васильевой, стоило бы запустить еще и проект подготовки физиков и химиков, а не только цифровых специалистов. Она также считает, что сейчас очень важно подготовить конкурентоспособных специалистов.
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Она также отметила, что до апреля пройдет еще пять Цифровых уроков, и призвала управленцев, вернувшись в регионы, не пугать учителей введением нового инструментария, а говорить о том, что этот инструментарий нужно осознавать, поскольку без него нельзя.
"Все остальное, что мы с вами делаем, оно не должно перекрыть главного. Мы все-таки с вами должны помнить о том, что главное в этом процессе - это человек-творец... только материальное благо не двигает прогресс", - добавила она.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеОльга ВасильеваОбщество
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