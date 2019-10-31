Васильева отметила низкий уровень преподавания информатики в школах

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уровень преподавания информатики в российских школах находится на уровне "ниже плинтуса", заявила министр просвещения Ольга Васильева, отметив нехватку специалистов этой области.

"Нам нужны специалисты в области информатики, у нас их просто-напросто нет. Мы очень сильно с вами, по разным причинам, запустили в школах, опустили ниже плинтуса этот предмет", - сказала Васильева на конференции "Цифровой урок".

Она также добавила, что очень важно, чтобы учителя понимали, зачем происходит цифровизация в школах, зачем они в это вовлечены.

По мнению Васильевой, стоило бы запустить еще и проект подготовки физиков и химиков, а не только цифровых специалистов. Она также считает, что сейчас очень важно подготовить конкурентоспособных специалистов.

Она также отметила, что до апреля пройдет еще пять Цифровых уроков, и призвала управленцев, вернувшись в регионы, не пугать учителей введением нового инструментария, а говорить о том, что этот инструментарий нужно осознавать, поскольку без него нельзя.