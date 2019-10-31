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РИА Новости

Сенатор от Хабаровского края подал в отставку после скандала с судимостью

11:03 31.10.2019 (обновлено: 15:01 31.10.2019)
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© Фото : ЛДПРБывший сенатор от Законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
Бывший сенатор от Законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
© Фото : ЛДПР
ХАБАРОВСК, 31 окт — РИА Новости. Депутат Хабаровской краевой думы от ЛДПР Дмитрий Приятнов, которого неделю назад избрали сенатором в Совет Федерации, написал заявление о сложении с себя полномочий парламентария, сообщил председатель региональной фракции Сергей Зюбр.
Это произошло после огласки истории с судимостью. Также уточняется, что Приятнов уходит и из Совфеда, и из краевой Думы, куда его избрали по партийному списку в сентябре.
Председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко уточнил, что Приятнов еще остается членом палаты, поскольку заявление пока не поступило и его не рассмотрели сенаторы.
Это может произойти на заседании 6 ноября, если в ближайшие дни заявление Приятнова поступит, добавил Тимченко.
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9 сентября, 06:07Единый день голосования
Спикер избиркома заявил, что голосование в Хабаровском крае было прозрачным
Согласно данным на сайте регионального избиркома, у парламентария есть погашенная в 2009 году судимость по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил в среду, что эту информацию не размещали на сайте избиркома региона во время выборов, а появилась она там 16 октября — "после того, как шум пошел в прессе".
Он назвал действия председателя крайизбиркома Геннадия Накушнова в этой ситуации "серьезным промахом" и заявил, что усматривает "умышленные действия со стороны председателя краевой избирательной комиссии". ЦИК намерен провести служебное расследование.

"Халатность или грубая ошибка избирательной комиссии — это ошибка против всех. Уверен, что расследование будет объективное, а наказание — жесткое", — заключил Зюбр.

Накушнов заявил, что информация не попала на сайт из-за невнимательности сотрудников избиркома и их загруженности, и пообещал провести собственное разбирательство.
В свою очередь, губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал возложил ответственность на избирательную комиссию. "Если вы заранее знали, что данный кандидат имеет судимость, почему вы это скрыли?" — сказал он. По его мнению, депутатов краевой Думы просто обманули.
Виды Хабаровска
07:14РИА Новости
В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
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