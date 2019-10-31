Сенатор от Хабаровского края подал в отставку после скандала с судимостью

ХАБАРОВСК, 31 окт — РИА Новости. Депутат Хабаровской краевой думы от ЛДПР Дмитрий Приятнов, которого неделю назад избрали сенатором в Совет Федерации, написал заявление о сложении с себя полномочий парламентария, сообщил председатель региональной фракции Сергей Зюбр.

Это произошло после огласки истории с судимостью. Также уточняется, что Приятнов уходит и из Совфеда, и из краевой Думы, куда его избрали по партийному списку в сентябре.

Председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко уточнил, что Приятнов еще остается членом палаты, поскольку заявление пока не поступило и его не рассмотрели сенаторы.

Это может произойти на заседании 6 ноября, если в ближайшие дни заявление Приятнова поступит, добавил Тимченко.

Согласно данным на сайте регионального избиркома, у парламентария есть погашенная в 2009 году судимость по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил в среду, что эту информацию не размещали на сайте избиркома региона во время выборов, а появилась она там 16 октября — "после того, как шум пошел в прессе".

Он назвал действия председателя крайизбиркома Геннадия Накушнова в этой ситуации "серьезным промахом" и заявил, что усматривает "умышленные действия со стороны председателя краевой избирательной комиссии". ЦИК намерен провести служебное расследование.

"Халатность или грубая ошибка избирательной комиссии — это ошибка против всех. Уверен, что расследование будет объективное, а наказание — жесткое", — заключил Зюбр.

Накушнов заявил, что информация не попала на сайт из-за невнимательности сотрудников избиркома и их загруженности, и пообещал провести собственное разбирательство.