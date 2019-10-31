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РИА Новости

Режим ЧС введен в райцентре Приамурья из-за проблем с водонапорной башней

11:00 31.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВода
Вода
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вода. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт - РИА Новости. Режим ЧС введен в селе Екатеринославка Амурской области из-за проблем с качеством воды, около 270 жителей отключены от централизованного водоснабжения, сообщается в оперативной сводке правительства региона.
"Поступила информация о том, что на водонапорной башне села Екатеринославка вода не соответствует качеству питьевой воды (белого цвета)", - говорится в сводке.
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Потребителей переключили на резервную скважину, но вода на ней подается с большим содержанием песка и оборудование часто ломается.
"В результате было принято решение о прекращении подачи холодного водоснабжения потребителям двух многоквартирных жилых домов и 17 частных жилых домов, в которых проживает 267 человек, в том числе 63 детей, 1 котельной... Принято решение о введение режима функционирования "чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.
Силами местной компании организован подвоз воды населению и на котельную, котельная работает в штатном режиме.
Начать ремонт водонапорной башни планируют после подписания договора с подрядной организацией, ориентировочно 2 ноября.
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