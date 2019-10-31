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РИА Новости

В Петербурге показали характеристику на Путина

10:49 31.10.2019 (обновлено: 13:50 31.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Центральном государственном архиве историко-политических документов в Санкт-Петербурге представили характеристику на молодого Владимира Путина.
В справке говорится, что будущий президент России состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года.

"Во время работы в органах госбезопасности Путин В. В. зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником. <...> Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе", — отмечается в характеристике.

В документ также подчеркивается, что Путин был мастером спорта СССР по дзюдо и самбо.
Владимир Путин начал работать в КГБ по окончании юридического факультета Ленинградского госуниверситета в 1975 году. В 1985-1990-х он служил в ГДР по линии внешней разведки. В 1991 году Путин уволился из органов госбезопасности.

"Документ не является секретным, как написали ранее некоторые СМИ. Это типичная характеристика на комсомольца. Владимир Владимирович Путин состоял на службе в КГБ, он был комсомольцем, хотел стать кандидатом в члены ЦК КПСС. Для того чтобы это произошло, по месту его работы была написана характеристика-рекомендация", — сообщила РИА Новости главный архивист отдела научно-публикаторской и выставочной работы Анна Зыкова.

Посетители выставки "Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков" могут также увидеть анкеты Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко, письма, фотографии, документы с резолюциями Михаила Горбачева, Юрия Гагарина, Игоря Курчатова, Максима Горького, Казимира Малевича и других.
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5 октября 2018, 01:21РИА Новости
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Комитет государственной безопасности СССРВладимир ПутинСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Потом, в 1991 этот морально устойчивый работник продал за рубеж сырья более чем на 93 миллиона долларов, в ноябре 1995 выделил свыше 200 тысяч долларов на фейковую реконструкцию монастыря в Израиле. В ноябре 1996 - создал с друзьями кооператив "Озеро", ряд членов которого занимался сомнительными вещами в банке "Россия". Потом стал преемником Ельцина. Затем отменил прогрессивную шкалу налогов, принял варварский лесной кодекс, обеспечил скатывание России по качеству судебной системы и масштабам коррупции в дно мира, повысил пенсионный возраст, который срок меняется с Медведевым местами. Друзья процветают. В остальной России - рывков не предвидится. Это будет более верной характеристикой.
31 октября, 12:00
Аристотель Аваносов
48063139
Вот вам наглядный пример ПЛОХОЙ работы гэбэшников Советского Союза, которые не могли рассмотреть в своих рядах изменника и предателя народа и всего того, за что боролись наши отцы и деды. Это лишний раз подтверждает, что в подобных организациях собираются те, у которых отсутствует честь, совесть и прочее, прочее. ((((
31 октября, 12:59
ВЛВладислав Леве
17073014
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