В Петербурге показали характеристику на Путина

"Во время работы в органах госбезопасности Путин В. В. зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником. <...> Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе", — отмечается в характеристике.
В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина: https://t.co/WrloUDtZCW pic.twitter.com/dvMVnqkVuB— 78 | НОВОСТИ (@good78news) October 30, 2019
"Документ не является секретным, как написали ранее некоторые СМИ. Это типичная характеристика на комсомольца. Владимир Владимирович Путин состоял на службе в КГБ, он был комсомольцем, хотел стать кандидатом в члены ЦК КПСС. Для того чтобы это произошло, по месту его работы была написана характеристика-рекомендация", — сообщила РИА Новости главный архивист отдела научно-публикаторской и выставочной работы Анна Зыкова.