В Петербурге показали характеристику на Путина

"Документ не является секретным, как написали ранее некоторые СМИ. Это типичная характеристика на комсомольца. Владимир Владимирович Путин состоял на службе в КГБ, он был комсомольцем, хотел стать кандидатом в члены ЦК КПСС. Для того чтобы это произошло, по месту его работы была написана характеристика-рекомендация", — сообщила РИА Новости главный архивист отдела научно-публикаторской и выставочной работы Анна Зыкова.