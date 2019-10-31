В Совфеде оценили "стратегии" США по сдерживанию России и Китая

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Новые стратегии" сдерживания Америкой России и Китая, о которых пишет издание Foreign Policy, напоминают "бред сумасшедшего", военные так рассуждать не могут, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Издание Foreign Policy сообщило, что в правительстве США рассматривают новые стратегии "сдерживания" России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая — на российский Дальний Восток. В частности, в случае захвата Россией Прибалтики Соединенные Штаты могут нанести удар по российским войскам в Крыму или в Сирии, пишет издание
"Это как настоящий бред сумасшедшего, это не разговор военных людей. Военные люди понимают, что если ты хочешь одержать победу, то войну начинать не надо, особенно с Россией или Китаем", - заявил Клинцевич.
По его словам, авторы стратегии имели своей целью не "сдерживать" Россию, а дискредитировать ее.
"Какое нападение России на Прибалтику? У России нет ни планов, ни необходимости на неё нападать, это нет ни в одном из наших документов", - подчеркнул сенатор.
Как отметил Клинцевич, стратегия производит впечатление, что ее писали "пропагандисты и популисты".
"Мне стыдно за американских военных, которых так разводят американские же политики", - заявил он.
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