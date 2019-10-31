В Совфеде оценили "стратегии" США по сдерживанию России и Китая

Издание Foreign Policy сообщило, что в правительстве США рассматривают новые стратегии "сдерживания" России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая — на российский Дальний Восток. В частности, в случае захвата Россией Прибалтики Соединенные Штаты могут нанести удар по российским войскам в Крыму или в Сирии, пишет издание