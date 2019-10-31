В Петербурге к памятнику жертвам авиакатастрофы над Синаем возложили цветы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Церемония возложения цветов в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем прошла в Петербурге у общего захоронения и памятника "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.

Траурные венки к мемориалу принесли близкие, друзья, представители власти. Перед возложением священник отслужил краткую заупокойную службу.

"Если мы не будем хранить эту память, ее никто не будет хранить. Мы должны быть сплоченными. Это не просто наша ответственность, это наш тяжкий крест, который мы должны нести с честью", - сказала глава благотворительного фонда "Рейс 9268" Ирина Захарова.

В свою очередь глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков сказал, что боль не утихнет, несмотря на прошедшие годы.

"Но жизнь продолжается. Нужно жить, нужно бороться, нужно быть вместе. Вы молодцы, вы стойко держитесь, мы с вами", - сказал Ржаненков.

Перед церемонией на кладбище рано утром прошла панихида в Измайловском соборе.

С Серафимовского кладбища участники отправились на возложение цветов к памятнику "Сад памяти" на Румболовой горе в Ленинградской области.

Памятник "Сложенные крылья" был установлен на Серафимовском кладбище на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы российского лайнера.