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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Петербурге к памятнику жертвам авиакатастрофы над Синаем возложили цветы

10:14 31.10.2019 (обновлено: 11:05 31.10.2019)
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© Фото : Администрация Санкт-ПетербургаПамятник жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге
Памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге
© Фото : Администрация Санкт-Петербурга
Памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Церемония возложения цветов в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем прошла в Петербурге у общего захоронения и памятника "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Траурные венки к мемориалу принесли близкие, друзья, представители власти. Перед возложением священник отслужил краткую заупокойную службу.
Памятные мероприятия по случаю годовщины катастрофы российского лайнера А321 над Синаем в Санкт-Петербурге
08:45РИА Новости
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
"Если мы не будем хранить эту память, ее никто не будет хранить. Мы должны быть сплоченными. Это не просто наша ответственность, это наш тяжкий крест, который мы должны нести с честью", - сказала глава благотворительного фонда "Рейс 9268" Ирина Захарова.
В свою очередь глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков сказал, что боль не утихнет, несмотря на прошедшие годы.
"Но жизнь продолжается. Нужно жить, нужно бороться, нужно быть вместе. Вы молодцы, вы стойко держитесь, мы с вами", - сказал Ржаненков.
Перед церемонией на кладбище рано утром прошла панихида в Измайловском соборе.
С Серафимовского кладбища участники отправились на возложение цветов к памятнику "Сад памяти" на Румболовой горе в Ленинградской области.
Памятник "Сложенные крылья" был установлен на Серафимовском кладбище на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы российского лайнера.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.
Суперлуние и частичное затмение луны, наблюдаемые в Санкт-Петербурге. 31 января 2018
25 октября, 17:11Религия и мировоззрение
Храм в память о жертвах авиакатастрофы над Синаем откроют в 2020 году
200501
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияКогалымавиаЕгипетСанкт-ПетербургОбщество
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