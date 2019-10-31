Медведев поручил проработать оптимизацию систем прослеживаемости продуктов

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минсельхозу и Минфину проработать вопрос оптимизации и интеграции систем прослеживаемости пищевой продукции и доложить о результатах до 5 декабря, следует из перечня поручений по итогам консультативного совета по иностранным инвестициям в России, опубликованного на сайте правительства.
"Минпромторгу России, Минсельхозу России и Минфину России проработать с учётом ранее данных поручений правительства Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с участием отраслевых союзов (ассоциаций) вопрос оптимизации и интеграции систем прослеживаемости пищевой продукции", - говорится в документе.
Отчет о результатах должен быть представлен в правительство РФ до 5 декабря 2019 года.