Медведев поручил проработать оптимизацию систем прослеживаемости продуктов

"Минпромторгу России, Минсельхозу России и Минфину России проработать с учётом ранее данных поручений правительства Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с участием отраслевых союзов (ассоциаций) вопрос оптимизации и интеграции систем прослеживаемости пищевой продукции", - говорится в документе.