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РИА Новости

Медведев поручил проработать оптимизацию систем прослеживаемости продуктов

10:12 31.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минсельхозу и Минфину проработать вопрос оптимизации и интеграции систем прослеживаемости пищевой продукции и доложить о результатах до 5 декабря, следует из перечня поручений по итогам консультативного совета по иностранным инвестициям в России, опубликованного на сайте правительства.
"Минпромторгу России, Минсельхозу России и Минфину России проработать с учётом ранее данных поручений правительства Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с участием отраслевых союзов (ассоциаций) вопрос оптимизации и интеграции систем прослеживаемости пищевой продукции", - говорится в документе.
Отчет о результатах должен быть представлен в правительство РФ до 5 декабря 2019 года.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
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Минпромторг РоссииДмитрий МедведевМинистерство сельского хозяйства РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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