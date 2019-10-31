"Яндекс" рассказал, какие продукты заготавливают на зиму в разных городах

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне стали реже делать домашние заготовки на зиму, среди самых популярных продуктов "на зиму" в этом году были не только традиционные помидоры и огурцы, но и маринованный папоротник и варенье из терна, следует из исследования компании "Яндекс".

Исследование основано на данных поисковых запросов россиян на тему, как что-нибудь "засолить", "замариновать", "засушить" или "заморозить". С августа по середину октября 2019 года "Поиск" ответил на 35 миллионов кулинарных запросов со словами "на зиму". В исследовании учитывались города с населением более 1 миллиона человек, а также по три крупнейших города в каждом федеральном округе.

"В этом году интерес к заготовкам был примерно на 7% ниже, чем в прошлом. Видимо, из-за холодного лета в центральной части России этот год был не таким урожайным. В 2017 году, тоже холодном, про консервирование спрашивали ещё меньше", - говорится в сообщении.

Готовь ягоды с лета

Эксперты выяснили, что россияне предпочитают делать домашние заготовки с лета, когда созревают первые ягоды. При этом самыми популярными продуктами для заготовок в этом году стали овощи: помидоры, огурцы, кабачки, перец и баклажаны. В топ-10 запросов также вошли яблоки, морковь, смородина, капуста и сливы.

"Разнообразными заготовками в России занимаются почти полгода. Раньше всего, еще в начале лета, начинают запасать на зиму ягоды: сперва клубнику, потом вишню, смородину и малину. Через пару недель наступает очередь огурца. Самая активная пора консервирования - конец лета и начало осени. Позже всего принимаются за капусту: пик интереса к ее заготовке приходится на ноябрь", - говорится в документе.

"Судя по запросам, слив в этом сезоне заготовили меньше, чем год назад: доля запросов про сливовое варенье и другие способы обработки этих плодов от всех запросов к "Яндексу" была почти на треть ниже, чем осенью 2018-го. То же - с малиной и опятами. Более чем на 15% снизилась доля огурцов, баклажанов, смородины и клубники. Зато россияне чаще спрашивали про заготовку груздей (+32%) и цветной капусты (+28%). На четверть выросла доля крыжовника и почему-то апельсинов", - показало исследование.

Помидор в каждый регион

Исследование показало, что активнее всего заготовки продуктов на зиму делают в Тамбовской и Липецкой областях, а также в Мордовии. Меньше всего консервированием интересуются на севере и на Кавказе, а также в столицах: в Москве и Петербурге доля запросов про заготовки в два раза ниже среднего по России.

"Самые популярные заготовки во всей стране - разнообразно обработанные огурцы и помидоры, причём в большинстве регионов по числу запросов побеждает помидор. Чем восточнее, тем сильнее позиции огурца: за Енисеем помидор берет верх только в Хабаровском и Приморском краях - но и там преимущество у него минимальное. В европейской части страны огурец победил только в Крыму", - говорится в документе.

Самые "яблочные" места - большая часть северо-запада страны, Поволжье и Урал. Про заготовки из слив чаще всего спрашивают в Ленинградской области и соседних регионах, а смородины - в Архангельской области, Карелии и Республике Коми. Заготовкой грибов особенно часто интересуются в Сибири.