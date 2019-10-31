Иран заявил о готовности сотрудничать с МАГАТЭ при его новом руководителе

ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Тегеран готов к развитию сотрудничества с МАГАТЭ при его новом гендиректоре Рафаэле Гросси, рассчитывает на профессионализм и нейтральность организации, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее совет управляющих МАГАТЭ избрал постпреда Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора агентства, в среду совет официально назначил Гросси на этот пост.
"Иран готов сохранить и расширить взаимодействие и конструктивное, благожелательное и взаимоуважительное сотрудничество с Агентством на основе профессиональной точности и беспристрастности этой организации", - сказал Мусави, поздравив аргентинца с избранием на должность.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее сообщил, что Гросси приступит к обязанностям главы МАГАТЭ после одобрения генеральной конференции на ее внеочередной сессии 2 декабря.
15 октября, 21:17РИА НовостиСВПД по Ирану должен быть сохранен, заявил замгенсека ООН