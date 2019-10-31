Иран заявил о готовности сотрудничать с МАГАТЭ при его новом руководителе

"Иран готов сохранить и расширить взаимодействие и конструктивное, благожелательное и взаимоуважительное сотрудничество с Агентством на основе профессиональной точности и беспристрастности этой организации", - сказал Мусави, поздравив аргентинца с избранием на должность.