Казахстанские спасатели отрабатывают действия в случае падения "Протона"

АЛМА-АТА, 31 окт – РИА Новости. Казахстанские спасатели на стартовавших в четверг учениях отрабатывают действия в случае падения ракеты-носителя "Протон" после запуска с космодрома "Байконур", сообщила пресс-служба Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.

"В учениях задействованы восемь регионов, так как трассы полетов ракет-носителей проходят над территориями Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей и рядом с городом Нур-Султан", - говорится в сообщении ведомства.

Учения проводятся в два этапа с отработкой теоретических и практических вопросов. Первый этап включает в себя командно-штабные игры, второй – организацию проведения аварийно-спасательных работ на учебных местах.

"На первом этапе подано пять вводных на каждый регион с последующим осложнением обстановки. Основной вводной для Кызылординской области определено падение ракеты "Протон" с топливом "гептил" на территорию Кармакчинского района при пуске с космодрома "Байконур", - говорится в пресс-релизе КЧС.

В ходе учений определяется степень готовности органов системы гражданской защиты к выполнению задач по ликвидации ЧС, связанных с авариями ракет-носителей при пусках с космодрома "Байконур". В учениях участвуют республиканские службы гражданской защиты, центральные и местные исполнительные органы, аварийно-спасательные службы и формирования, воинские части национальной гвардии, подразделения министерства внутренних дел Казахстана.