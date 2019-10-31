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РИА Новости

В Роскачестве развеяли миф о вреде мороженого при простуде

09:06 31.10.2019 (обновлено: 12:12 31.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМороженое
Мороженое
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мороженое. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Роскачестве рассказали, почему мороженое стоит есть и при простуде.
По словам специалистов, вопреки распространенному мнению, мороженое не усугубит заболевание, а поможет справиться с симптомами, облегчив боль в горле.
Кроме того, этот десерт достаточно питательный, чтобы включить его в меню заболевшего.
В Роскачестве также напомнили, что при простуде стоит употреблять больше продуктов, содержащих витамин C, пить ромашковый отвар и есть мед.
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