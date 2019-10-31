В Роскачестве развеяли миф о вреде мороженого при простуде

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Роскачестве рассказали, почему мороженое стоит есть и при простуде.
По словам специалистов, вопреки распространенному мнению, мороженое не усугубит заболевание, а поможет справиться с симптомами, облегчив боль в горле.
Кроме того, этот десерт достаточно питательный, чтобы включить его в меню заболевшего.
В Роскачестве также напомнили, что при простуде стоит употреблять больше продуктов, содержащих витамин C, пить ромашковый отвар и есть мед.
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