В Роскачестве развеяли миф о вреде мороженого при простуде

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Роскачестве В Роскачестве рассказали , почему мороженое стоит есть и при простуде.

По словам специалистов, вопреки распространенному мнению, мороженое не усугубит заболевание, а поможет справиться с симптомами, облегчив боль в горле.

Кроме того, этот десерт достаточно питательный, чтобы включить его в меню заболевшего.