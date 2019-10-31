В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем

Памятные мероприятия по случаю годовщины катастрофы российского лайнера А321 над Синаем в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Памятные мероприятия по случаю годовщины катастрофы российского лайнера А321 над Синаем в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в четверг утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

"Сегодня мы здесь все вместе помолимся об упокоении душ наших 224 невинно убиенных в небе над Синаем. На сердце боль. Здесь нет слов утешения... Наша с вами важная задача - продолжать любить, помнить и молиться", - сказал перед началом панихиды Сергий Кубышкин, назначенный настоятелем будущего храма в память о погибших в рейсе 9268.

Богослужение началось в 7.14 мск и проходило в центре храма. На панихиде присутствовали родственники погибших в авиакатастрофе, некоторые из них пришли с фотографиями своих близких.