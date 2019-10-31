Нападение США на Россию или Китай приведет к катастрофе, пишут СМИ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Власти США рассматривают новые стратегии сдерживания России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая — на российский Дальний Восток, пишет издание Власти США рассматривают новые стратегии сдерживания России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая — на российский Дальний Восток, пишет издание Foreign Policy , отмечая, что такие шаги приведут к печальным последствиям.

Авторы статьи отмечают, что Вашингтон пытается подготовиться к "эпохе великодержавного соперничества" и на этом фоне некоторые "влиятельные голоса" в правительстве продвигают "стратегию горизонтальной эскалации и причинения издержек". Суть заключается в том, что американцы могут воспользоваться своим "почти неограниченным" доступом к любой точке мира, чтобы причинить серьезный ущерб Китаю и России.

В частности, если Россия захватит Прибалтику, США могут нанести удар по российским войскам в Крыму или в Сирии. Согласно теории, угроза уничтожения и захвата размещенных на удалении сил может заставить противника воздержаться от нападения и отказаться от первоначальных целей, говорится в статье.

Среди более агрессивных вариантов — нападение ради защиты союзников на Китай или Россию вдоль их "уязвимой периферии", в частности на Дальний Восток или западные районы КНР. Либо это может быть захват так называемых стратегических центров тяжести, например аппарата государственного управления или важных для общества экономических объектов, отмечает издание.

Но эта концепция имеет мало шансов на успех, считают авторы статьи. По их мнению, ее применение может привести к катастрофическим последствиям, поскольку у России и Китая есть масса возможностей для ответной эскалации, в том числе с применением ядерного оружия.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать наращивать расходы на оборону, чтобы альянс был "готовым к будущему".