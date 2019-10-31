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РИА Новости

Нападение США на Россию или Китай приведет к катастрофе, пишут СМИ

06:48 31.10.2019 (обновлено: 13:06 31.10.2019)
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© U.S. Air Force / Senior Airman Stuart BrightСтратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
© U.S. Air Force / Senior Airman Stuart Bright
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Власти США рассматривают новые стратегии сдерживания России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая — на российский Дальний Восток, пишет издание Foreign Policy, отмечая, что такие шаги приведут к печальным последствиям.
Авторы статьи отмечают, что Вашингтон пытается подготовиться к "эпохе великодержавного соперничества" и на этом фоне некоторые "влиятельные голоса" в правительстве продвигают "стратегию горизонтальной эскалации и причинения издержек". Суть заключается в том, что американцы могут воспользоваться своим "почти неограниченным" доступом к любой точке мира, чтобы причинить серьезный ущерб Китаю и России.
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В частности, если Россия захватит Прибалтику, США могут нанести удар по российским войскам в Крыму или в Сирии. Согласно теории, угроза уничтожения и захвата размещенных на удалении сил может заставить противника воздержаться от нападения и отказаться от первоначальных целей, говорится в статье.
Среди более агрессивных вариантов — нападение ради защиты союзников на Китай или Россию вдоль их "уязвимой периферии", в частности на Дальний Восток или западные районы КНР. Либо это может быть захват так называемых стратегических центров тяжести, например аппарата государственного управления или важных для общества экономических объектов, отмечает издание.
Но эта концепция имеет мало шансов на успех, считают авторы статьи. По их мнению, ее применение может привести к катастрофическим последствиям, поскольку у России и Китая есть масса возможностей для ответной эскалации, в том числе с применением ядерного оружия.
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НАТОЙенс СтолтенбергРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Носятся они с тем нападением на Прибалтику, как с писаной торбой. Но ни кто из тех мыслителей так и не сказал, зачем России туда нападать? Им бы к врачу, за новой порцией дипрессантов.
31 октября, 06:55
CCicicipi
126161003
Да все и так в курсе, что никто на Прибалтику не будет нападать, но никто не отменял диверсий и провокаций. Там населения практически нет, а тех что есть - не жалко. Очередная показная "хим.атака", заснятая очередными "белыми касками" - и вот Россия напала на Прибалтику, можно объявлять войну "режиму Путина"))) Ничего не меняется.
31 октября, 07:16
shurenimp
11231301
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