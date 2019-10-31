Российская военная полиция выдвинулась по маршруту патрулирования в Сирии

АЙЛИШАР (Сирия), 31 окт — РИА Новости. Российская военная полиция отправилась из пункта пропуска "Айлишар" на северной границе Сирии по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования, передает корреспондент РИА Новости.

В составе патруля три бронеавтомобиля "Тигр" и один БТР. Протяженность пути — 160 километров. Он пройдет вдоль сирийско-турецкой границы и не будет отдаляться от нее дальше чем на десять километров.

"Маршрут сложный, потому что акцент сделан на то, чтобы военная колонна с таким количеством техники не входила в город Кобани. Поэтому город объезжается по проселочным дорогам", — сообщил офицер Иван Жуков.

Кобани (сирийское название — Айн-аль-Араб) много лет контролировался курдами. Неделю назад российская военная полиция заняла в этом районе господствующую высоту.

"Источник мира"

Ситуация на севере Сириии обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира" , направленную против курдских отрядов. Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.