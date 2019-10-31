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РИА Новости
Война в Сирии

Российская военная полиция выдвинулась по маршруту патрулирования в Сирии

05:03 31.10.2019 (обновлено: 09:21 31.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
АЙЛИШАР (Сирия), 31 окт — РИА Новости. Российская военная полиция отправилась из пункта пропуска "Айлишар" на северной границе Сирии по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования, передает корреспондент РИА Новости.
В составе патруля три бронеавтомобиля "Тигр" и один БТР. Протяженность пути — 160 километров. Он пройдет вдоль сирийско-турецкой границы и не будет отдаляться от нее дальше чем на десять километров.

"Маршрут сложный, потому что акцент сделан на то, чтобы военная колонна с таким количеством техники не входила в город Кобани. Поэтому город объезжается по проселочным дорогам", — сообщил офицер Иван Жуков.

Кобани (сирийское название — Айн-аль-Араб) много лет контролировался курдами. Неделю назад российская военная полиция заняла в этом районе господствующую высоту.
Колонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Стоп-кадр видео
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Жители сирийского Кобани рассказали об отношении к военной полиции России

"Источник мира"

Ситуация на севере Сириии обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
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Война в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
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