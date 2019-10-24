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РИА Новости
Война в Сирии

Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани

08:46 24.10.2019 (обновлено: 09:13 24.10.2019)
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© AP Photo / STRРоссийская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани. 23 октября 2019
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани. 23 октября 2019
© AP Photo / STR
АЙН ЭЛЬ-АРАБ (КОБАНИ, Сирия), 24 окт — РИА Новости. Российская военная полиция в районе сирийского города Айн-аль-Араб (курдское название — Кобани) расположилась на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции, сообщил представитель командования группировки войск в Сирии Игорь Серицкий.

"База располагается на погранзаставе. <...> С нее хорошо просматриваются как сама граница, так и окрестности города", — рассказал Серицкий.

По его словам, форт оборудован вышкой связи, отсюда российские военные полицейские совместно с сирийскими пограничниками будут контролировать вывод курдских отрядов самообороны и их вооружения.
В среду колонна военной полиции России вошла в Кобани и начала патрулировать кварталы и пограничную линию согласно сочинским договоренностям. В тот же день россияне провели встречу с администрацией Кобани, на которой обсудили детали совместной работы.
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По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которые прошли во вторник в Сочи, был подписан российско-турецкий меморандум: силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира".
Со среды на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдов.
После этого начнется совместное патрулирование этой территории российскими и турецкими военными в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы.
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