Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала

ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.
"Я тот, кто произвел данное назначение, и я чувствую свою ответственность. Я приношу свои извинения японскому народу", - цитирует агентство Киодо слова Абэ.
Ранее в четверг министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал в отставку в связи со скандалом, разгоревшимся вокруг его супруги, которая является депутатом верхней палаты парламента страны от правящей Либерально-демократической партии.
Ранее на этой неделе японское еженедельное издание "Сюкан Бунсюн" распространило информацию о том, что Анри Каваи, супруга японского министра, предположительно, выплачивала сотрудникам своего избирательного штаба суточные денежные пособия, вдвое превышающие установленный законодательством лимит. Анри Каваи стала депутатом верхней палаты японского парламента по итогам выборов в июле этого года.
Каваи стал уже вторым политиком из сформированного Абэ в сентябре этого года нового кабинета министров Японии, который подал в отставку на фоне различных скандалов. На прошлой неделе в отставку также подал Иссю Сугавара, занимавший должность министра экономики, торговли и промышленности Японии и отвечавший также за вопросы экономического сотрудничества с Россией. По информации японских СМИ, в 2007 году его предвыборный штаб раздавал избирателям подарки – дыни и крабов, которые считаются в Японии деликатесами и ассоциируются с высокой ценой. Кроме этого сообщалось, что секретарь Сугавары в его избирательном округе на похоронах одного из избирателей передал пожертвование семье покойного, что некоторые посчитали подкупом.