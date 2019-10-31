Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала

Каваи стал уже вторым политиком из сформированного Абэ в сентябре этого года нового кабинета министров Японии, который подал в отставку на фоне различных скандалов. На прошлой неделе в отставку также подал Иссю Сугавара, занимавший должность министра экономики, торговли и промышленности Японии и отвечавший также за вопросы экономического сотрудничества с Россией. По информации японских СМИ, в 2007 году его предвыборный штаб раздавал избирателям подарки – дыни и крабов, которые считаются в Японии деликатесами и ассоциируются с высокой ценой. Кроме этого сообщалось, что секретарь Сугавары в его избирательном округе на похоронах одного из избирателей передал пожертвование семье покойного, что некоторые посчитали подкупом.