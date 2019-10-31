СМИ: украинские морпехи живут в ужасных условиях на границе с Крымом

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинские морские пехотинцы вынуждены жить практически под открытым небом в заброшенном детском лагере в Херсонской области, сообщает издание theБабель.
Речь идет о детском лагере "Белые крылья", расположенном в селе Цукуры в 50 километрах от границы с Крымом. В 2018 году в этот район из Бердянска перевели 140-й отдельный разведывательный батальон морской пехоты. Все это время военнослужащие, как сообщает издание, живут в ужасных условиях: комнаты в "Белых крыльях" запущены, в трех из четырех корпусов протекает крыша, канализация не работает.
Морпехи смогли привести в порядок только тот корпус, где уцелела крыша.
Комбат Владимир Семкив пытается добиться решения Херсонского облсовета, чтобы забрать объект на баланс Минобороны и сделать в нем ремонт. Однако чиновники утверждают, что лагерь находится в курортной зоне, а расположенный вблизи город Скадовск является "курортом государственного значения", и выступают против создания базы вблизи детских учреждений.