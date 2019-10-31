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РИА Новости

СМИ: украинские морпехи живут в ужасных условиях на границе с Крымом

03:42 31.10.2019 (обновлено: 11:47 31.10.2019)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Морские пехотинцы ВСУ во время учений
Морские пехотинцы ВСУ во время учений
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Морские пехотинцы ВСУ во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинские морские пехотинцы вынуждены жить практически под открытым небом в заброшенном детском лагере в Херсонской области, сообщает издание theБабель.
Речь идет о детском лагере "Белые крылья", расположенном в селе Цукуры в 50 километрах от границы с Крымом. В 2018 году в этот район из Бердянска перевели 140-й отдельный разведывательный батальон морской пехоты. Все это время военнослужащие, как сообщает издание, живут в ужасных условиях: комнаты в "Белых крыльях" запущены, в трех из четырех корпусов протекает крыша, канализация не работает.
Морпехи смогли привести в порядок только тот корпус, где уцелела крыша.
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17 октября, 04:46РИА Новости
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Комбат Владимир Семкив пытается добиться решения Херсонского облсовета, чтобы забрать объект на баланс Минобороны и сделать в нем ремонт. Однако чиновники утверждают, что лагерь находится в курортной зоне, а расположенный вблизи город Скадовск является "курортом государственного значения", и выступают против создания базы вблизи детских учреждений.
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Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И кто на них из Крыма собирается нападать? Пусть держат оборону на Крещатике.
31 октября, 05:05
eldeckel
860001
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