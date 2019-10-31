Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T10:56Z
https://ria.ru/20191031/1560421398.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156042/79/1560427985_0:12:2201:1250_1036x0_80_0_0_a94a475bb13b7b1ef7d571df9bfb53c1.jpg
РИА Новости

Генсек НАТО не хочет учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

02:10 31.10.2019 (обновлено: 10:56 31.10.2019)
28539
© Фото : NIDS/NATO Multimedia LibraryГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library
БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
"Это решение, которое должны принять Украина и 29 существующих членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение", — сказал Столтенберг.
По его словам, "иногда складывается впечатление, что России решать, должна ли Украина быть членом НАТО или нет". "У России нет права голоса. У них нет юридической и реальной платформы, чтобы иметь какое-либо влияние на такое решение", — выразил мнение генсек.
По словам Столтенберга, такое положение вещей "закреплено в документах, которые также подписала и Россия — например, Хельсинкский заключительный акт и многие другие документы".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
01:54РИА Новости
Генсек НАТО определил источник "вдохновения" для Украины
"Каждой нации самой выбирать свой собственный путь, каждая страна имеет право решать, в каких механизмах безопасности она хотела бы участвовать или не участвовать", — заявил он.
Столтенберг напомнил, что на саммите в Бухаресте в 2008 году было принято решение, что Украина однажды станет членом НАТО, "и это решение остается в силе", но указал на необходимость продолжения преобразований в стране.
"Основной акцент сейчас делается на реформах, на том, как мы можем помочь вам, поддержать вас в выполнении стандартов НАТО, укреплении ваших институтов обороны и безопасности, улучшении того, что мы называем оперативной совместимостью", — сказал генсек.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Вчера, 15:57РИА Новости
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
4023553137233
Обсудить 55
НАТОЙенс СтолтенбергРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
НАТО не будут спрашивать вступать ли России в Украину
31 октября, 04:41
Semyon Nespeshny
972511010
У России есть труба, которую давно следовало положить на фашистскую власть на Украине и вложения в бумаги СШП, которыми нужно было давно подтереться.
31 октября, 04:17
ЛКЛысый Кучерявый
11261007
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России прокомментировали требование США включить в ДСНВ новейшее оружие
Российский истребитель пятого поколения Су-57
СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
В МИД призвали мировое сообщество помочь Украине развести силы в Донбассе
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:46Противостояние между полицией и протестующими усиливается в Гонконге
18:44Крымский сенатор оценил заявление НАТО с призывом "вернуть" Крым Украине
18:41ИГ* подтвердила ликвидацию аль-Багдади, сообщили СМИ
18:40Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"
18:39Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам
18:38Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Лента новостейМолния