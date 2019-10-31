Генсек НАТО не хочет учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе

© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.

"Это решение, которое должны принять Украина и 29 существующих членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение", — сказал Столтенберг.

По его словам, "иногда складывается впечатление, что России решать, должна ли Украина быть членом НАТО или нет". "У России нет права голоса. У них нет юридической и реальной платформы, чтобы иметь какое-либо влияние на такое решение", — выразил мнение генсек.

По словам Столтенберга, такое положение вещей "закреплено в документах, которые также подписала и Россия — например, Хельсинкский заключительный акт и многие другие документы".

"Каждой нации самой выбирать свой собственный путь, каждая страна имеет право решать, в каких механизмах безопасности она хотела бы участвовать или не участвовать", — заявил он.

Столтенберг напомнил, что на саммите в Бухаресте в 2008 году было принято решение, что Украина однажды станет членом НАТО, "и это решение остается в силе", но указал на необходимость продолжения преобразований в стране.

"Основной акцент сейчас делается на реформах, на том, как мы можем помочь вам, поддержать вас в выполнении стандартов НАТО, укреплении ваших институтов обороны и безопасности, улучшении того, что мы называем оперативной совместимостью", — сказал генсек.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.