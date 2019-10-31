Генсек НАТО определил источник "вдохновения" для Украины

"Когда я был молод, вы знаете, для меня просто представить, что Польша будет членом НАТО, это было абсолютно немыслимо. Там был создан Варшавский договор… А потом все изменилось, и теперь Польша является преданным и сильным членом НАТО. И я помню саммит НАТО в Варшаве в 2016 году, потом у нас была встреча НАТО в том же зале, в Президентском дворце, где был подписан Варшавский договор. Поэтому я думаю, что это своего рода вдохновение для вас", - заявил он.