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РИА Новости

Генсек НАТО определил источник "вдохновения" для Украины

01:54 31.10.2019 (обновлено: 02:15 31.10.2019)
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Александр Шламов
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Интеграция бывших советских республик, а также стран Организации Варшавского договора в НАТО является примером того, что членство в альянсе достижимо, и такая перспектива должна "вдохновлять" Украину, считает генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Вы также были республикой, частью Советского Союза, и я думаю, что для вас своего рода вдохновение видеть, что бывшие республики СССР теперь являются полноправными, преданными, высоко ценными членами НАТО. Так что это возможно", - заявил он, выступая в среду в Морской академии в Одессе.
Полную запись встречи обнародовала пресс-служба альянса.
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Он не смог ответить на вопрос одного из курсантов, какая страна НАТО, по его мнению, могла бы послужить Украине примером, но при этом выразил мнение, что источником вдохновения могли бы стать те страны, которые уже являются членами альянса, хотя "всего несколько десятилетий назад мы думали, что это было абсолютно невозможно".
"Когда я был молод, вы знаете, для меня просто представить, что Польша будет членом НАТО, это было абсолютно немыслимо. Там был создан Варшавский договор… А потом все изменилось, и теперь Польша является преданным и сильным членом НАТО. И я помню саммит НАТО в Варшаве в 2016 году, потом у нас была встреча НАТО в том же зале, в Президентском дворце, где был подписан Варшавский договор. Поэтому я думаю, что это своего рода вдохновение для вас", - заявил он.
Обращаясь к курсантам, он также сказал, что "двери НАТО остаются открытыми" и выразил мнение, что "в будущем" многие из них "могут оказаться участниками миссий НАТО".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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