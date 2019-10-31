В штабе Трампа назвали "очень тупым" запрет Twitter на политическую рекламу

"Twitter только что отвернулся от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли, это очень тупое решение в отношении акционеров. Прекратит ли Twitter размещать рекламу ангажированных СМИ, которые теперь будут действовать без проверки, покупая очевидно политический контент, направленный против республиканцев?" - говорится в сообщении, размещенном в Twitter штаба.