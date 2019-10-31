Патриарх Кирилл призвал создавать фильмы на основе достоверных исследований

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду наградил лауреатов премии в области гуманитарных наук - памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) - за 2018-2019 годы и призвал ставить спектакли, снимать фильмы и писать художественные тексты на основе исторических исследований, сообщает пресс-служба патриарха.

"Если бы сценаристы или драматурги знакомились с объективными, убедительными историческими исследованиями на темы, которые предполагается представить в виде кинофильмов или театральных постановок, то было бы больше пользы и от исторического кинематографа, и от спектаклей, посвященных нашему прошлому", - сказал глава Русской церкви.

Патриарх Кирилл предложил также "оценивать в рамках этой премии еще и художественные произведения на историческую тему". По его словам, это могло бы помочь талантливым писателям, сценаристам и режиссерам.

"Прошлое и настоящее связано. Настоящее не сваливается на нас откуда-то из космоса — оно вырастает из побед и поражений, из радостей и скорбей предшествующих поколений. И объективное, критическое исследование истории помогает вдумчивому читателю прозревать духов, влияющих на нашу современную жизнь, — как светлых, так и темных", - сказал патриарх Кирилл на церемонии вручения премии.

В этом году на конкурс представили 107 работ в области гуманитарных наук из 37 субъектов Российской Федерации, а также из Белоруссии, Узбекистана, Греции и США. Церемония награждения прошла в конференц-зале Президиума Российской академии наук в Москве. Конкурс проводили по шести номинациям, в каждой из которых есть первая, вторая и третья премии.

Среди лауреатов первых премий: Елена Осокина - в номинации "История Православной Церкви" за труд "Небесная голубизна ангельских одежд: Судьба произведений древнерусской живописи, 1920-1930-е годы". В номинации "История православных стран и народов" первая премия досталась Сергею Акишину за работу "Митрополит Исидор Киевский (1385/1390-1463 гг.)". А в направлении История Москвы и историческое краеведение" премии удостоен Андрей Топычканов - автор труда "Политическое пространство царских загородных резиденций второй половины XVII века". Первую премию в номинации "Учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций" вручили Александру Копировскому за труд "Церковное искусство: Изучение и преподавание". "За достижения в популяризации научно-исторических знаний" премию получила Юлия Ревзина, автор работы "Архитектура, война и география: фортификация XVI-XVIII веков в Европе и России". А по теме "История России" первая премия - у Леонида Выскочкова, автора книги "Николай I и его эпоха. Очерки истории России второй четверти XIX века".