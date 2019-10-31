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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл призвал создавать фильмы на основе достоверных исследований

00:44 31.10.2019 (обновлено: 10:55 31.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду наградил лауреатов премии в области гуманитарных наук - памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) - за 2018-2019 годы и призвал ставить спектакли, снимать фильмы и писать художественные тексты на основе исторических исследований, сообщает пресс-служба патриарха.
"Если бы сценаристы или драматурги знакомились с объективными, убедительными историческими исследованиями на темы, которые предполагается представить в виде кинофильмов или театральных постановок, то было бы больше пользы и от исторического кинематографа, и от спектаклей, посвященных нашему прошлому", - сказал глава Русской церкви.
Патриарх Кирилл предложил также "оценивать в рамках этой премии еще и художественные произведения на историческую тему". По его словам, это могло бы помочь талантливым писателям, сценаристам и режиссерам.
"Прошлое и настоящее связано. Настоящее не сваливается на нас откуда-то из космоса — оно вырастает из побед и поражений, из радостей и скорбей предшествующих поколений. И объективное, критическое исследование истории помогает вдумчивому читателю прозревать духов, влияющих на нашу современную жизнь, — как светлых, так и темных", - сказал патриарх Кирилл на церемонии вручения премии.
Награждение лауреатов Патриаршей литературной премии
18 сентября, 01:21Религия и мировоззрение
Лауреат Патриаршей литературной премии призвал помогать писателям
В этом году на конкурс представили 107 работ в области гуманитарных наук из 37 субъектов Российской Федерации, а также из Белоруссии, Узбекистана, Греции и США. Церемония награждения прошла в конференц-зале Президиума Российской академии наук в Москве. Конкурс проводили по шести номинациям, в каждой из которых есть первая, вторая и третья премии.
Среди лауреатов первых премий: Елена Осокина - в номинации "История Православной Церкви" за труд "Небесная голубизна ангельских одежд: Судьба произведений древнерусской живописи, 1920-1930-е годы". В номинации "История православных стран и народов" первая премия досталась Сергею Акишину за работу "Митрополит Исидор Киевский (1385/1390-1463 гг.)". А в направлении История Москвы и историческое краеведение" премии удостоен Андрей Топычканов - автор труда "Политическое пространство царских загородных резиденций второй половины XVII века". Первую премию в номинации "Учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций" вручили Александру Копировскому за труд "Церковное искусство: Изучение и преподавание". "За достижения в популяризации научно-исторических знаний" премию получила Юлия Ревзина, автор работы "Архитектура, война и география: фортификация XVI-XVIII веков в Европе и России". А по теме "История России" первая премия - у Леонида Выскочкова, автора книги "Николай I и его эпоха. Очерки истории России второй четверти XIX века".
Премия в области гуманитарных наук памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) вручалась с 1884 по 1919 годы. Традиция была возобновлена в 1995 году. Учредитель премии — митрополит Макарий (Булгаков; 1816–1882) - общественный деятель, историк, богослов, автор монументальных трудов "История Русской Церкви" и "Православно-догматическое богословие", ординарный академик Императорской академии наук, почетный член российских духовных академий, лауреат полной Демидовской премии. По данным сайта Фонда по премиям памяти митрополита Макария, в 1867 митрополит пожертвовал полученные от издания своих сочинений 120 тысяч рублей, чтобы на проценты с этой суммы ежегодно присуждались премии его имени за лучшие труды по богословским и светским наукам.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссийская академия наукМоскваБелоруссияСШАрелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
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