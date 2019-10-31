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РИА Новости

Не вывел и не умер. Джонсон нарушил клятву и добился досрочных выборов

08:00 31.10.2019
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© REUTERS / Toby MelvilleПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне
© REUTERS / Toby Melville
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Софья Мельничук. Из двух обещаний — "вывести страну из Евросоюза или умереть" — британский премьер-министр Борис Джонсон не выполнил ни одного. Вновь застряв на выходе из ЕС, Соединенное Королевство готовится к внеочередным всеобщим выборам, третьим за четыре года. Что ждет подданных короны на этот раз, разбиралось РИА Новости.

Голосование перед Рождеством

Палата общин британского парламента 29 октября работала ударными темпами. За день депутаты рассмотрели в трех чтениях законопроект о досрочных выборах и наконец благословили Джонсона на их проведение. С результатом 438 против 20 необходимый порог в две трети был благополучно преодолен.
На избирательные участки британцы отправятся в четверг, 12 декабря, парламент будет распущен уже 6 ноября. До этого времени депутатам предстоит разрешить противоречия, касающиеся сделки о выходе, в частности, вопросы по Северной Ирландии.
Это будут первые за почти сто лет рождественские выборы.
Поначалу оппозиция выступала категорически против досрочного голосования. Особенно рьяно протестовали лейбористы. Они опасались, что Джонсон устроит жесткий Brexit и исполнит обещание вывести Британию из ЕС любой ценой к 31 октября. Однако когда такая вероятность отпала — согласились.
Тем не менее оппозиционные силы пытались протолкнуть законопроект о проведении выборов раньше запланированного — 9 декабря. По мнению лейбористов, в это время было бы удобнее проголосовать студентам, которые, как правило, ставят галочку за их партию. Предлагали также снизить возрастной ценз для избирателей с 18 до 16 лет и дать право голоса небританским гражданам, проживающим в стране. Но сторонников таких мер было немного.
© REUTERS / Hannah MckayПлакаты сторонников Brexit у здания парламента в Лондоне
Плакаты сторонников Brexit у здания Парламента в Лондоне
© REUTERS / Hannah Mckay
Плакаты сторонников Brexit у здания парламента в Лондоне

Зачем нужны досрочные выборы

Досрочными выборами Джонсон пригрозил парламенту перед тем, как направил в Брюссель прошение в очередной раз отложить выход. В ЕС согласились дать "гибкую отсрочку" до 31 января 2020-го: если в Вестминстере ратифицируют соглашение по сделке до этого срока, Brexit может произойти раньше.
Премьер-министр, по совместительству лидер Консервативной партии, надеется восстановить консервативное большинство в депутатском корпусе и протащить свой вариант соглашения.
Однако новые выборы ничего ему не гарантируют, ведь до середины декабря многое может случиться. "Например, когда в 2017 году агитировала Тереза Мэй, произошли теракты, она отказалась от дебатов с Джереми Корбином, составила очень неудачный предвыборный манифест", — пояснила РИА Новости Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН.
В итоге, хотя Мэй опережала Корбина в рейтингах, ее надежды укрепить позиции консерваторов не оправдались: партия утратила большинство, а лейбористы получили дополнительные мандаты. Однако, по мнению собеседницы агентства, Джонсон этих ошибок не повторит — он как минимум уже предложил приемлемый для британцев бюджет.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время заседания Палаты общин в Лондоне. 4 сентября 2019
6 сентября, 08:00РИА Новости
"Да он же в отчаянии!" Почему британская демократия застряла на выходе
Правда, поддержат ли его в лейбористских округах, которые выступали за выход из ЕС, — вопрос. Неясно также, как отреагируют на крайне левую социально-экономическую программу Корбина в избирательных округах консерваторов, где голосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе.
Ананьева отмечает, что пока нельзя предсказать, какой парламент получится на выходе. "Может, будет подвешенный — в котором ни у одной из партий не будет большинства, тогда придется заключать союзы, — поясняет она. — Но сейчас консерваторы говорят, что они ни за что не будут создавать союз с партией Brexit, а либеральные демократы — противники выхода — не хотят сотрудничать с лейбористами, считая Корбина слишком левым".

Измотанные исходом

Голосование вряд ли воодушевит население, уставшее от бесконечных дискуссий. В английском языке даже появился неологизм brexhaustion (от Brexit + exhaustion — изнеможение). Как отмечают наблюдатели, народу порядком надоела грызня в парламенте и махинации депутатов по разные стороны баррикад.
Каждая сторона ищет лазейки и прибегает к хитростям — чего стоит одно лишь прошение Брюсселя об отсрочке. Формально Джонсон исполнил предписанное законом и отправил письмо с просьбой о переносе даты выхода. Правда, не подписал его, а вдогонку выслал подробное объяснение, почему считает отсрочку ошибкой. И только под этим вторым документом оставил свой автограф.
"Это просто нелепо, все тянется уже целую вечность", — делились с журналистами британские избиратели. "В этот раз не пойду голосовать, потому что полностью потерял веру в британский парламент, — рассказал другой житель Альбиона. — Я как избиратель сбит с толку. Вот поэтому эти выборы ни к чему не приведут, люди в замешательстве".
© REUTERS / Yara NardiПротивник Brexit у здания парламента в Лондоне
Противник Brexit у здания Парламента в Лондоне
© REUTERS / Yara Nardi
Противник Brexit у здания парламента в Лондоне
Однако Джонсон уверен в победе. Премьер занимает пост с августа и еще полон сил. К тому же совсем недавно он вернулся из Брюсселя с пересмотренной сделкой. Слоган "давайте свершим Brexit" еще актуален. Это подтверждает статистика: за консерваторов собираются голосовать 37 процентов избирателей, за лейбористов — 25.
И все же, как отмечает Елена Ананьева, не следует слишком доверять опросам. "Они отражают то мнение, которое люди сообщают социологам, "лежа на диване", то есть не вполне ответственно, — говорит она. — Перед выборами 2015 года все социологи ошиблись: предрекали подвешенный парламент, а получилось, что выиграли консерваторы".

Не только большинство

Всеобщие парламентские выборы все же нужны, более того, они могут стать одними из важнейших за последние несколько десятилетий, считают наблюдатели. Итог голосования во многом определит дальнейшие торговые, дипломатические связи с Европой, отношения в сфере безопасности, а также будущее единства четырех британских провинций.
И все-таки, по мнению Ананьевой, главный вопрос для избирателей сейчас — выход из ЕС, а уже потом — все остальное: "Если в 2015-м, до референдума, избирателей волновали проблемы Национальной службы здравоохранения и иммиграция, то сейчас на первом месте в рейтингах — Brexit".
Предугадать, каким путем Британия пойдет после декабрьских выборов, пока не представляется возможным. А значит, и саму Британию, и Евросоюз, и весь мир, вероятно, еще ждут сюрпризы.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
26 сентября, 08:00РИА Новости
Выйти из ЕС и не уйти самому. Джонсона обвинили во лжи и беззаконии
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Выход Британии из ЕвросоюзаСеверная ИрландияБорис ДжонсонТереза МэйБрюссельЕвросоюзВ мире
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