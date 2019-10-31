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РИА Новости
Туризм

Гулять, есть, плавать и пить в Израиле: секреты кафе и улиц Тель-Авива

08:00 31.10.2019 (обновлено: 15:42 31.10.2019)
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Шумный Тель-Авив с клубами, ресторанами, отличными пляжами для серфинга — молодой мегаполис, который, как говорят, "никогда не спит". Где искать Белый город, охраняемый ЮНЕСКО, что купить на рынке Кармель, как преуспеть в "национальном спорте" Израиля и почему туда стоит ехать именно сейчас — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dana Friedlander

Тель-Авив называют "городом без перерыва". Здесь можно бесконечно гулять, время не замирает даже в шабат, а в ночных клубах и ресторанах всегда есть гости. Практически непрерывна и набережная, ее протяженность — 14 километров.

Купаются тут круглый год. Лучшим сезоном для серфинга считается поздняя осень и зима. В это время — большие волны и, что понравится спортсменам, мало отдыхающих.

Серфинг в Тель-Авиве
1 из 11

Тель-Авив называют "городом без перерыва". Здесь можно бесконечно гулять, время не замирает даже в шабат, а в ночных клубах и ресторанах всегда есть гости. Практически непрерывна и набережная, ее протяженность — 14 километров.

Купаются тут круглый год. Лучшим сезоном для серфинга считается поздняя осень и зима. В это время — большие волны и, что понравится спортсменам, мало отдыхающих.

© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dana Friedlander
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

"Не стоит ехать в Тель-Авив летом: июль и август — очень тяжелые месяцы. Сильная жара и высокая влажность сделают отдых некомфортным, — рассказывает координатор международного экскурсионного проекта по Тель-Авиву Борис Ханох. — Октябрь и ноябрь — идеальное время: не столь жарко, на море комфортно. А потом начнется сезон дождей".

Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
2 из 11

"Не стоит ехать в Тель-Авив летом: июль и август — очень тяжелые месяцы. Сильная жара и высокая влажность сделают отдых некомфортным, — рассказывает координатор международного экскурсионного проекта по Тель-Авиву Борис Ханох. — Октябрь и ноябрь — идеальное время: не столь жарко, на море комфортно. А потом начнется сезон дождей".

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Светлана Баева

Сейчас в Тель-Авиве сухая и комфортная погода, температура воздуха — 27 градусов, воды — 26.

В конце декабря на улице будет примерно 21, море остынет до 19 градусов, но туристы все равно смогут совместить встречу Нового года с походом на пляж.

Пляж в Тель-Авиве
3 из 11

Сейчас в Тель-Авиве сухая и комфортная погода, температура воздуха — 27 градусов, воды — 26.

В конце декабря на улице будет примерно 21, море остынет до 19 градусов, но туристы все равно смогут совместить встречу Нового года с походом на пляж.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Набережная вдоль Средиземного моря — одна из главных достопримечательностей Тель-Авива. Бесплатный Wi-Fi, можно кататься на велосипедах и самокатах (по словам местных гидов, такая поездка по городу — обязательный пункт программы).

Реконструированный старый порт — одно из самых популярных мест отдыха в Тель-Авиве, там много ресторанов, лавок и кафе.

Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
4 из 11

Набережная вдоль Средиземного моря — одна из главных достопримечательностей Тель-Авива. Бесплатный Wi-Fi, можно кататься на велосипедах и самокатах (по словам местных гидов, такая поездка по городу — обязательный пункт программы).

Реконструированный старый порт — одно из самых популярных мест отдыха в Тель-Авиве, там много ресторанов, лавок и кафе.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / EnginKorkmaz

Тель-Авив называют городом, который никогда не спит. И, добавим, часто ест. "Еда — это наш национальный вид спорта", — шутят израильтяне.

Однако есть секреты, которые следует знать туристам. Например, местные не советуют заказывать сразу салат, горячее и десерт. Порции огромные, а к горячему наверняка подадут овощи. Даже закуска перед обедом — полноценный прием пищи.

"Мы начали ужин с закусок. Все они были вкусными и свежими, — делится впечатлениями путешественница Августа из Джорджии (США). — Мы подумали: все, поужинали, но нам принесли еще кучу еды!"

В Тель-Авиве много самых разнообразных баров. Есть и особый их тип — алкогольный all inclusive.

Посетитель платит один раз, и целый вечер напитки — вино, пиво, виски — ему подают бесплатно.

Тель-Авив
5 из 11

Тель-Авив называют городом, который никогда не спит. И, добавим, часто ест. "Еда — это наш национальный вид спорта", — шутят израильтяне.

Однако есть секреты, которые следует знать туристам. Например, местные не советуют заказывать сразу салат, горячее и десерт. Порции огромные, а к горячему наверняка подадут овощи. Даже закуска перед обедом — полноценный прием пищи.

"Мы начали ужин с закусок. Все они были вкусными и свежими, — делится впечатлениями путешественница Августа из Джорджии (США). — Мы подумали: все, поужинали, но нам принесли еще кучу еды!"

В Тель-Авиве много самых разнообразных баров. Есть и особый их тип — алкогольный all inclusive.

Посетитель платит один раз, и целый вечер напитки — вино, пиво, виски — ему подают бесплатно.

© Depositphotos / EnginKorkmaz
© Depositphotos / lucidwaters

Рынок Кармель — центральный в Тель-Авиве. Местные покупают здесь продукты перед шабатом, гуляют, посещают кафе и рестораны, слушают выступления уличных музыкантов.

"Там стоит обратить внимание на рыбу, финики, халву, гранатовый сок, специи, хлеб", — перечисляет Александр Буров, гид по Иерусалиму и Тель-Авиву.

Рынок Шук Кармель, Тель-Авив
6 из 11

Рынок Кармель — центральный в Тель-Авиве. Местные покупают здесь продукты перед шабатом, гуляют, посещают кафе и рестораны, слушают выступления уличных музыкантов.

"Там стоит обратить внимание на рыбу, финики, халву, гранатовый сок, специи, хлеб", — перечисляет Александр Буров, гид по Иерусалиму и Тель-Авиву.

© Depositphotos / lucidwaters
© Depositphotos / efesenko

Израиль — очень простая страна, люди живут без заморочек, говорит Борис Ханох.

"Например, на рынке Кармель есть небольшие забегаловки, кафе, которые внешним видом не поражают воображение. Но они могут принадлежать именитым шеф-поварам, — объясняет он. — Поэтому нужно оценивать заведения не по антуражу, а по качеству продуктов".

Ужин в Яффа
7 из 11

Израиль — очень простая страна, люди живут без заморочек, говорит Борис Ханох.

"Например, на рынке Кармель есть небольшие забегаловки, кафе, которые внешним видом не поражают воображение. Но они могут принадлежать именитым шеф-поварам, — объясняет он. — Поэтому нужно оценивать заведения не по антуражу, а по качеству продуктов".

© Depositphotos / efesenko
© Depositphotos / efesenko

При выборе кафе или ресторана стоит учитывать, что в Израиль приехали люди со всего света, со своим пониманием кулинарии. Например, в одно и то же блюдо кто-то добавляет острые специи, а кто-то предпочитает естественный вкус овощей, мяса.

С качеством продуктов проблем нет: кафе, которое попробует экономить на продуктах, быстро закроется — конкуренция огромная.

На завтрак обязательно попробуйте шакшуку, а в ресторанах на набережной Тель-Авива коронное блюдо — "Рыба святого Петра" (галилейская тилапия).

Яффа
8 из 11

При выборе кафе или ресторана стоит учитывать, что в Израиль приехали люди со всего света, со своим пониманием кулинарии. Например, в одно и то же блюдо кто-то добавляет острые специи, а кто-то предпочитает естественный вкус овощей, мяса.

С качеством продуктов проблем нет: кафе, которое попробует экономить на продуктах, быстро закроется — конкуренция огромная.

На завтрак обязательно попробуйте шакшуку, а в ресторанах на набережной Тель-Авива коронное блюдо — "Рыба святого Петра" (галилейская тилапия).

© Depositphotos / efesenko
CC BY 3.0 / Talmoryair /

Потратить лишние калории поможет осмотр достопримечательностей Тель-Авива.

Например, Белый город, который в 2003 году внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО за "выдающийся пример нового градостроительства и архитектуры начала XX века". Этот район построен в 1920-1950-е годы в стиле баухаус.

На бульваре Ротшильда, по словам гидов, практически у каждого дома своя история. Один из самых знаменитых — дом Левина. Он был спроектирован в 1924 году в стиле тосканской виллы, затем много лет не ремонтировался, и в 1948-м город принял решение его снести.

Спас виллу СССР: посольство несколько лет ее арендовало. Здание реконструировали только после того, как в 1991-м его признали памятником архитектуры.

Музей Баухаус в Тель-Авиве
9 из 11

Потратить лишние калории поможет осмотр достопримечательностей Тель-Авива.

Например, Белый город, который в 2003 году внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО за "выдающийся пример нового градостроительства и архитектуры начала XX века". Этот район построен в 1920-1950-е годы в стиле баухаус.

На бульваре Ротшильда, по словам гидов, практически у каждого дома своя история. Один из самых знаменитых — дом Левина. Он был спроектирован в 1924 году в стиле тосканской виллы, затем много лет не ремонтировался, и в 1948-м город принял решение его снести.

Спас виллу СССР: посольство несколько лет ее арендовало. Здание реконструировали только после того, как в 1991-м его признали памятником архитектуры.

CC BY 3.0 / Talmoryair /
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Яффо выглядит иначе. Там находится один из старейших портов на Земле. Сейчас этот город вместе с Тель-Авивом образует объединенный муниципалитет.

Первые поселения, остатки которых найдены в Яффо, датируются второй половиной XVII — первой половиной XVI века до нашей эры.

"Улочки старого города сначала хотели назвать в честь известных деятелей Израиля, военачальников, но решили остановиться на чем-то нейтральном и выбрали знаки зодиака, — поясняет Борис Ханох. — Тем более что они связаны с движением солнца и земледелием, а Израиль — аграрная страна".

Рыбам, Овнам, Тельцам, Близнецам и всем остальным посвящены фонтан на площади Кдумим и Мост желаний.

Старый минарет на берегу Средиземного моря в Яффе
10 из 11

Яффо выглядит иначе. Там находится один из старейших портов на Земле. Сейчас этот город вместе с Тель-Авивом образует объединенный муниципалитет.

Первые поселения, остатки которых найдены в Яффо, датируются второй половиной XVII — первой половиной XVI века до нашей эры.

"Улочки старого города сначала хотели назвать в честь известных деятелей Израиля, военачальников, но решили остановиться на чем-то нейтральном и выбрали знаки зодиака, — поясняет Борис Ханох. — Тем более что они связаны с движением солнца и земледелием, а Израиль — аграрная страна".

Рыбам, Овнам, Тельцам, Близнецам и всем остальным посвящены фонтан на площади Кдумим и Мост желаний.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Светлана Баева

Парящее апельсиновое дерево — символ Яффо.

Это "скульптура" Рене Морина: цитрус растет в глиняном горшке, подвешенном на тросах к соседним домам.

Легенда гласит: необычная скульптура — результат спора местного жителя с муниципалитетом, который запрещал высаживать растение на городской земле. Тогда израильтянин просто подвесил его.

Также гиды рассказывают, что это дерево символизирует судьбу израильтян, которые долгое время были оторваны от своей земли.

Апельсиновое дерево — символ Яффо
11 из 11

Парящее апельсиновое дерево — символ Яффо.

Это "скульптура" Рене Морина: цитрус растет в глиняном горшке, подвешенном на тросах к соседним домам.

Легенда гласит: необычная скульптура — результат спора местного жителя с муниципалитетом, который запрещал высаживать растение на городской земле. Тогда израильтянин просто подвесил его.

Также гиды рассказывают, что это дерево символизирует судьбу израильтян, которые долгое время были оторваны от своей земли.

© РИА Новости / Светлана Баева
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ТуризмВпечатления - ТуризмТуризмтуристыФото - ТуризмТель-АвивИзраиль
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