Гулять, есть, плавать и пить в Израиле: секреты кафе и улиц Тель-Авива

Тель-Авив называют "городом без перерыва". Здесь можно бесконечно гулять, время не замирает даже в шабат, а в ночных клубах и ресторанах всегда есть гости. Практически непрерывна и набережная, ее протяженность — 14 километров.

Купаются тут круглый год. Лучшим сезоном для серфинга считается поздняя осень и зима. В это время — большие волны и, что понравится спортсменам, мало отдыхающих.