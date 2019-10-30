"Оппозиционная платформа" намерена добиваться отставки генпрокурора Украины

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет добиваться отставки генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, заявил депутат Верховной рады от политсилы Илья Кива.

"Сегодня на комитете (комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности - ред.) я буду четко заявлять о своей позиции и позиции всей нашей фракции – мы выражаем недоверие генпрокурору (Украины - ред.), мы будем добиваться и требовать его отставки", - приводит слова Кивы в среду сайт партии.

По его словам, "Оппозиционная платформа" считает, что действия Рябошапки "не просто непрофессиональные и неэффективные - они направлены на покрывательство отдельных преступлений".

Также Кива отметил, что Генпрокуратура "прикрывает" бывшего руководителя областной организации "Правый сектор"* Сергея Стерненко. По его словам, в ходе заседания парламентского комитета 18 октября генпрокурор "не смог объяснить депутатам, на каких основаниях это дело вернули в службу безопасности Украины и какие основания для изменения подследственности".

Согласно украинскому законодательству, увольнение и назначение генпрокурора находится в компетенции президента. Однако такое решение сначала должен одобрить парламент. Украинский парламент также может выразить генпрокурору недоверие. Для этого депутатам необходимо собрать подписи, подтверждающие намерение уволить генпрокурора.