Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Владимир Путин заявил о готовности к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Выгоды Украины очевидны просто - и для конечных потребителей, для комбыта, для граждан, и для экономики в целом", - добавил глава государства.

Говоря о состоявшемся на днях в Брюсселе очередном раунде консультаций по газу, российский лидер упомянул об оценке их итогов, которую дали некоторые чиновники Еврокомиссии.

"Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров", - подчеркнул Путин.

Он также затронул сопровождающие эту тему судебные споры. По его словам, это абсурд, так как "Газпром" не занимается транзитом газа на Украине, это делают компании внутри страны, но российскую корпорацию обвиняют в монополизации украинского рынка.