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РИА Новости

Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

21:58 30.10.2019 (обновлено: 23:33 30.10.2019)
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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Владимир Путин заявил о готовности к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Выгоды Украины очевидны просто - и для конечных потребителей, для комбыта, для граждан, и для экономики в целом", - добавил глава государства.
Говоря о состоявшемся на днях в Брюсселе очередном раунде консультаций по газу, российский лидер упомянул об оценке их итогов, которую дали некоторые чиновники Еврокомиссии.
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
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О газе, Украине и НАТО: Путин и венгерский премьер провели переговоры
"Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров", - подчеркнул Путин.
Он также затронул сопровождающие эту тему судебные споры. По его словам, это абсурд, так как "Газпром" не занимается транзитом газа на Украине, это делают компании внутри страны, но российскую корпорацию обвиняют в монополизации украинского рынка.
"То же самое и в Стокгольме происходит. Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон", - убежден он.
Хитрый конструктив. Россия озадачила Украину
Вчера, 19:15Акценты
Хитрый конструктив. Россия озадачила УкраинуСчитается, что переговоры должны вести к какому-то результату – они вроде для этого и проводятся. И Россия старается приходить к диалогу не с пустыми руками, а когда ей есть что предложить. На Украине, впрочем, видят в этом какую-то хитрость.
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Ситуация на УкраинеГазпромЕврокомиссияЕвросоюзВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
а жителям России не хотят тарифы снизить? нет. только повышают...
30 октября, 22:10
mmilentich
2110101
За украинцев у него сердце болит, значит?! Переживает?! А к мнению своего народа по отношению к такому злобному соседу не стоит, значит, прислушиваться!? Русские уже устали от этого бесконечного "терпения", издевательства и глумления над ними! Сколько можно?! Почему наш народ не в приоритете у наших руководителей?
30 октября, 22:28
Фиалка ноября
1710001
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