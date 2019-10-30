Венгерское меньшинство на Украине страдает от дискриминации, заявил Орбан

"Что нам делать в той ситуации, когда венгерское меньшинство в закарпатском регионе (Украины) страдают от дискриминации и живут под угрозой? Они страдают от дискриминации со стороны закона. И очень часто подвергаются здесь физическому насилию", - заявил Орбан во время пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.