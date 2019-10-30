Венгерское меньшинство на Украине страдает от дискриминации, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Венгерское меньшинство на Украине страдает от дискриминации, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Что нам делать в той ситуации, когда венгерское меньшинство в закарпатском регионе (Украины) страдают от дискриминации и живут под угрозой? Они страдают от дискриминации со стороны закона. И очень часто подвергаются здесь физическому насилию", - заявил Орбан во время пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложил вето на декларацию постоянных представителей при НАТО по Украине, так как она не обязывала Киев соблюдать права венгерского меньшинства в этой стране.