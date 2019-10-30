Салливан обвинил Порошенко в нежелании бороться с коррупцией

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Первый замгоссекретаря США и кандидат в послы в РФ Джон Салливан в среду заявил, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко совершенно не хотел бороться с коррупцией.

"Главное препятствие на пути антикоррупционных реформ - не вопрос финансовой поддержки от США, а стремление украинского правительства к этим реформам… Мы видели это в течение двух лет и предупреждали президента Порошенко, что нужно начать антикоррупционные реформы. И желания там просто-напросто не было", - сказал Салливан.