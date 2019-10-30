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РИА Новости

Салливан обвинил Порошенко в нежелании бороться с коррупцией

21:49 30.10.2019
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© AP Photo / Susan Walsh Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Первый замгоссекретаря США и кандидат в послы в РФ Джон Салливан в среду заявил, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко совершенно не хотел бороться с коррупцией.
"Главное препятствие на пути антикоррупционных реформ - не вопрос финансовой поддержки от США, а стремление украинского правительства к этим реформам… Мы видели это в течение двух лет и предупреждали президента Порошенко, что нужно начать антикоррупционные реформы. И желания там просто-напросто не было", - сказал Салливан.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
11 октября, 20:13Радио Sputnik
Ху из мистер Салливан? В РФ поделились ожиданиями от нового посла СШААмериканский Белый дом подтвердил, что новым послом США в России будет предложен первый замгоссекретаря США Джон Салливан. Депутаты и политологи оценили, изменятся ли отношения двух стран после смены главы дипмиссии в Москве.
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Ситуация на УкраинеДжон СалливанПетр ПорошенкоСШАУкраинаВ мире
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