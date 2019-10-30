Поклонская дала совет Зеленскому, как вести себя с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская посоветовала украинскому президенту Владимиру Зеленскому вместо разработки стратегии по реинтеграции Крыма, выстраивать с российским регионом обоюдовыгодные экономические отношения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после 5 лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. По его словам, стратегия должна включать четыре составляющие: прозрачность и публичность, консенсус, реализм, а также способность государства имплементировать ее в жизнь. Стратегию планируют представить обществу для широкого обсуждения.

"Крым, как и все регионы России, стремится к усилению кооперации, экономических и культурных связей с Украиной. Уверена, что и Республика Крым, и Севастополь будут рады развивать отношения с соседями в обоюдной пользе. Именно из этого и стоит исходить президенту Зеленскому", - сказала РИА Новости Поклонская.