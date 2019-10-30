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РИА Новости

Поклонская дала совет Зеленскому, как вести себя с Крымом

21:33 30.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская посоветовала украинскому президенту Владимиру Зеленскому вместо разработки стратегии по реинтеграции Крыма, выстраивать с российским регионом обоюдовыгодные экономические отношения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после 5 лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. По его словам, стратегия должна включать четыре составляющие: прозрачность и публичность, консенсус, реализм, а также способность государства имплементировать ее в жизнь. Стратегию планируют представить обществу для широкого обсуждения.
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"Крым, как и все регионы России, стремится к усилению кооперации, экономических и культурных связей с Украиной. Уверена, что и Республика Крым, и Севастополь будут рады развивать отношения с соседями в обоюдной пользе. Именно из этого и стоит исходить президенту Зеленскому", - сказала РИА Новости Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ситуация на УкраинеНаталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ЗеленскийКрымУкраинаПолитика
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