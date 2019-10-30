Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.

"Я не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины. Особенно, в его контактах с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож. Но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии.

"Правильно ли он выбрал такую форму общения как президент и верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю. Это скорее журналисты дадут более точную оценку", - добавил он.

Зеленский на выходных прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. По словам президента Украины, жители Золотого указали ему на дом, в котором поселились вооруженные люди, после чего президент решил пообщаться с ними. На YouTube также опубликовано видео, где запечатлен визит Зеленского в Золотое. На видео зафиксирован его разговор с одним из добровольцев, который просит главу государства встретиться с людьми, выходившими на акции протеста против "формулы Штайнмайера".

Разговор Зеленского с находившимися там националистами прошел на повышенных тонах. Глава украинского государства потребовал не мешать разведению войск.