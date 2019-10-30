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РИА Новости

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

21:12 30.10.2019
37109
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
"Я не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины. Особенно, в его контактах с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож. Но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии.
"Правильно ли он выбрал такую форму общения как президент и верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю. Это скорее журналисты дадут более точную оценку", - добавил он.
Зеленский на выходных прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. По словам президента Украины, жители Золотого указали ему на дом, в котором поселились вооруженные люди, после чего президент решил пообщаться с ними. На YouTube также опубликовано видео, где запечатлен визит Зеленского в Золотое. На видео зафиксирован его разговор с одним из добровольцев, который просит главу государства встретиться с людьми, выходившими на акции протеста против "формулы Штайнмайера".
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
29 октября, 13:02РИА Новости
МИД Украины: Зеленский готов к встрече с Путиным в "нормандском формате"
Разговор Зеленского с находившимися там националистами прошел на повышенных тонах. Глава украинского государства потребовал не мешать разведению войск.
Кроме того лидер батальона "Азов" (против участников батальона в РФ возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий записал видеообращение к Зеленскому после его визита в поселок Золотое. Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский "сдает огромную территорию", и пообещал в случае необходимости помешать этому.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
26 октября, 20:09Радио Sputnik
"Оказались эмоциональными". Зеленский о разговоре с радикалами в Донбассе
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияВенгрияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот так должен отвечать на «сложные» вопросы Президент огромной и образованной страны!!! Прям вот читаю и гордость сама по себе просыпается! Класс:)
30 октября, 21:53
Александр Русский
1400014
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