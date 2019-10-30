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РИА Новости

Глава ЛНР объявил о проведении масштабных учений силовых ведомств

20:35 30.10.2019
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© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республикиГлава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республики
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны украинских силовиков объявил о проведении совместных учений всех силовых ведомств ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о двух обстрелах в среду и гибели ополченца.
"Вооруженные силы Украины регулярно нарушают действующее перемирие, обстреливая территорию Луганской народной республики. В сложившихся условиях мы должны быть готовы в случае необходимости к отражению агрессии со стороны Киева. В связи с этим мы считаем логичным проведение на нашей территории плановых совместных учений силовых ведомств республики под руководством МЧС по ликвидации последствий кризисных ситуаций", - говорится в официальном заявлении главы ЛНР, предоставленном РИА Новости.
Пасечник обратился к жителям ЛНР с просьбой соблюдать спокойствие при проведении учебно-тренировочных мероприятий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганскВ мире
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