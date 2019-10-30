Четверо дагестанцев предстанут перед судом по обвинению в терроризме

"Организованная группа характеризовалась признаками устойчивости и сплоченности, что выражалось в постоянстве состава ее участников, наличием близких отношений между ними, основанных на приверженности к радикальной исламской идеологии, ненависти к существующему конституционному строю, представителям органов государственной власти и управления, правоохранительным органам, а также в желании любыми средствами добиться поставленной цели", - говорится в релизе.