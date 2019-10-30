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РИА Новости

Четверо дагестанцев предстанут перед судом по обвинению в терроризме

19:54 30.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Четверо жителей Дагестана предстанут перед судом по обвинению в терроризме, сообщает СК РФ.
По данным следствия, в 2016 году обвиняемые создали на территории Махачкалы организованную преступную группу для совершения преступлений террористического характера на почве религиозных убеждений. Отмечается, что участники данной группы через интернет прошли обучение военному делу.
"Организованная группа характеризовалась признаками устойчивости и сплоченности, что выражалось в постоянстве состава ее участников, наличием близких отношений между ними, основанных на приверженности к радикальной исламской идеологии, ненависти к существующему конституционному строю, представителям органов государственной власти и управления, правоохранительным органам, а также в желании любыми средствами добиться поставленной цели", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: организация террористического сообщества, обучение террористической деятельности, организация незаконного вооруженного формирования, вовлечение в террористическую деятельность, участие в террористической организации, приготовление к террористическому акту, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщается в релизе.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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