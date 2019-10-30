Пушков прокомментировал решение Дании по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Копенгагена, одобрившего строительство участка газопровода "Северный поток — 2" на датском континентальном шельфе.

"Дания дала добро на прокладку "Северного потока— 2" в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать", — написал парламентарий в твиттере.

По его словам, Украине и Польше не имеет смысла тратить энергию и силы на попытки сорвать реализацию проекта. Как считает Пушков, лучше приложить эти усилия для "созидательных целей".

"Если в том же "Нафтогазе" на это вообще способны. Тут есть большие сомнения", — добавил сенатор.

В среду Дания выдала разрешение на прокладку "Северного потока — 2" на участке к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее строительство магистрали на своей территории одобрили Германия, Финляндия и Швеция, оставалось получить согласие лишь от датской стороны.

Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Против реализации проекта активно выступает Киев, который опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива. Кроме того, негативно по отношению к проекту настроен и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

В то же время в Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как коммерческий проект, который имеет общеевропейскую значимость.