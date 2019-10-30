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РИА Новости

Пушков прокомментировал решение Дании по "Северному потоку — 2"

19:46 30.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Копенгагена, одобрившего строительство участка газопровода "Северный поток — 2" на датском континентальном шельфе.
"Дания дала добро на прокладку "Северного потока— 2" в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать", — написал парламентарий в твиттере.
По его словам, Украине и Польше не имеет смысла тратить энергию и силы на попытки сорвать реализацию проекта. Как считает Пушков, лучше приложить эти усилия для "созидательных целей".
"Если в том же "Нафтогазе" на это вообще способны. Тут есть большие сомнения", — добавил сенатор.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
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В среду Дания выдала разрешение на прокладку "Северного потока — 2" на участке к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее строительство магистрали на своей территории одобрили Германия, Финляндия и Швеция, оставалось получить согласие лишь от датской стороны.
Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль планируется проложить рядом с "Северным потоком".
Против реализации проекта активно выступает Киев, который опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива. Кроме того, негативно по отношению к проекту настроен и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
В то же время в Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как коммерческий проект, который имеет общеевропейскую значимость.
Москва неоднократно призывала не воспринимать "Северный поток — 2" как инструмент влияния и относиться к нему как к сугубо экономическому проекту
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14 октября, 08:00РИА Новости
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
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Северный поток-2Совет Федерации РФАлексей ПушковПольшаДанияРоссияСШАУкраинаЭкономика
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