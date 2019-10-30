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РИА Новости

Эксперты призвали грамотно определять объемы домашнего задания

19:06 30.10.2019 (обновлено: 19:07 30.10.2019)
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© Fotolia / PhotobankПодросток делает уроки
Подросток делает уроки
© Fotolia / Photobank
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мнения опрошенных РИА Новости экспертов о высказывании губернатора Белгородской области Евгения Савченко про необходимость отменить домашние задания в школах разнятся, однако специалисты сходятся в том, что необходимо грамотно подходить к определению объемов домашнего задания.
Ранее Савченко на своей странице "ВКонтакте" назвал школьные домашние задания "плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя". Губернатор предложил делать все домашние задания в учебном заведении, как это реализовано в школах полного дня. Он отметил, что поручил департаменту образования пересмотреть этот вопрос и внести кардинальные изменения в систему.
Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург раскритиковал высказывание губернатора, отметив, что задача главы региона в сфере образования - обеспечивать его доступность.
"В этой ситуации у губернатора есть свои задачи - строить новые площади для школ, подключать интернет и делать многие вещи, без которых современной образование невозможно", - считает Ямбург.
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Он также добавил, что в начальной школе, в первом-втором классах домашние задания уже давно не задают. Однако сейчас уже в детском саду дети работают с 3D-принтером, занимаются прототипированием, в начальной школе работают с роботами.
"Безусловно, без домашних заданий этого сделать невозможно. И никогда не было возможно. Другое дело, что перехлестывать с этим нельзя, и здесь вопрос к квалификации учителя, который грамотно это делает", - сказал Ямбург.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что инициатива об отмене домашнего задания достаточно актуальна, "потому что тот объем домашней работы, который задают нашим детям, превышает все здравые, все допустимые нормы".
Она добавила, что при нынешнем объеме домашнего задания складывается впечатление, что основное бремя обучения детей лежит на родителях, "а учитель на уроке только обозначает тему, задает домашнее задание, а потом его проверяет, учитель превратился в контролера".
"И, если сравнивать объем домашнего задания, которое давали раньше, до перехода на Болонскую систему образования, и сегодняшний объем, то это две большие разницы. Мы прекрасно помним, как успевали делать уроки на переменах", - рассказала она.
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Волынец уточнила, что сегодня на детей ложится большой объем самостоятельной работы, которую они сами выполнить не могут, например, написать работы, которые, "по сути, близкие к научным", со ссылками на все источники.
"Нужны, конечно, глобальные реформы в сфере образования. Здесь не нужно изобретать велосипед. Здесь нужно взять лучший опыт советской системы и в срочном порядке внедрить. И если и задавать уроки, то в самом маленьком объеме, чтобы ребенок просто умел работать самостоятельно. Вообще цель домашнего задания - научить ребенка системно, самостоятельно заниматься, а не высиживать с родителями долгие часы", - отметила председатель Национального родительского комитета.
Она также считает, что инициативу об отмене домашнего задания стоит вывести на законодательный уровень.
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