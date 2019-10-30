"В школу!" Депутата Мосгордумы пристыдили за орфографические ошибки

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пользователей твиттера удивили орфографические ошибки в микроблоге 31-летнего депутата столичной думы Дарьи Бесединой.
Парламентарий в нескольких постах написала слово "судей" через "и". Она также допустила ошибки в словах "перейдем", "утречко" и ряде других.
Пост депутата Дарьи Бесединой в Twitter
Это стало поводом для колкостей со стороны комментаторов в твиттере.
"Господи, Дарья! СудЕй. Рановато вам в депутаты. В школу. На второй год", - написал в микроблоге ведущий телеканала "Россия 1" Евгений Попов.
"Таких искрометных шуток давно не видел. А самое главное - с таким серьезным лицом", — говорится в записи HuKCEP.
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"Хоть в Ворде предварительно проверяй. Ведь публичный человек, а такая безграмотность", — посоветовал error1101.
"Пожалуй, кандидатов в депутаты сначала нужно сажать за парту сдавать экзамен по русскому языку. Хотя бы в виде диктанта", — предложил @sergeyva72.
"Почти во всех сообщениях орфографические ошибки", — отметил EMakhotin.