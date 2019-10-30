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РИА Новости
Культура

Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters

18:58 30.10.2019
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу". Видео опубликовали на YouTube.
Действие происходит в провинциальном городе, в котором небольшим предпринимателям приходится противостоять жадному чиновнику-рэкетиру.
По стилистике ролик, а также некоторые образы героев напоминают кадры из фильмов Кустурицы "Время цыган" (1988 год) и "Черная кошка, белый кот" (1998 год).
Помимо The Hatters в клипе также снялся блогер Евгений Кулик, модель Снежана Самохина и другие.
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