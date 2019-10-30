В Госдуме Зеленского сравнили с персонажем сказки после заявлений о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко сравнил президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о разработке стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса, с персонажем русской сказки, который хочет "пойти не знаю куда и принести не знаю что".
Ранее Зеленский заявил, что после 5 лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Стратегию планируют представить обществу для широкого обсуждения.
"Новый глава Украины продолжает заливаться соловьем, обещая, как в русской сказке, пойти не знаю куда и принести не знаю что. На этот раз он озвучил совсем уж фантастическую идею о реинтеграции Крыма и Донбасса", - приводит слова Козенко его пресс-служба.
Депутат подчеркнул, что сегодня даже самому последнему скептику очевидно, что Крым уже успешно интегрировался в Россию, а Донбасс находится на этом же пути. "Если пан Зеленский всерьез хочет что-то изменить, то для этого не обязательно разрабатывать новые стратегии. Можно воспользоваться уже имеющимися договоренностями и начать с минских", - отметил Козенко.
Вчера, 15:45Сказано в эфиреЭксперт: в вопросе Донбасса Зеленский не делает единственно возможного шагаВладимир Зеленский перечислил три этапа, необходимые, по его мнению, для достижения мира в Донбассе. Директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление украинского президента.
По его словам, по сути, всю стратегию можно свести к трем пунктам: прекратить кровопролитие в Донбассе, провести референдум и признать право жителей ДНР и ЛНР на самоопределение, согласиться с российской принадлежностью Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".