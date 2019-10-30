В Госдуме Зеленского сравнили с персонажем сказки после заявлений о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко сравнил президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о разработке стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса, с персонажем русской сказки, который хочет "пойти не знаю куда и принести не знаю что".

Ранее Зеленский заявил, что после 5 лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Стратегию планируют представить обществу для широкого обсуждения.

"Новый глава Украины продолжает заливаться соловьем, обещая, как в русской сказке, пойти не знаю куда и принести не знаю что. На этот раз он озвучил совсем уж фантастическую идею о реинтеграции Крыма и Донбасса", - приводит слова Козенко его пресс-служба.

Депутат подчеркнул, что сегодня даже самому последнему скептику очевидно, что Крым уже успешно интегрировался в Россию, а Донбасс находится на этом же пути. "Если пан Зеленский всерьез хочет что-то изменить, то для этого не обязательно разрабатывать новые стратегии. Можно воспользоваться уже имеющимися договоренностями и начать с минских", - отметил Козенко.

По его словам, по сути, всю стратегию можно свести к трем пунктам: прекратить кровопролитие в Донбассе, провести референдум и признать право жителей ДНР и ЛНР на самоопределение, согласиться с российской принадлежностью Крыма.