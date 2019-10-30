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РИА Новости

Медведев освободил Елену Паткину от должности замглавы Росимущества

17:08 30.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Елену Паткину от должности замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) по ее просьбе, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Освободить Елену Юрьевну Паткину от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по ее просьбе", - говорится в документе.
Марина Ивановская
2 сентября, 20:44РИА Новости
Медведев назначил Марину Ивановскую заместителем руководителя Росимущества
По информации на сайте Росимущества, Паткина была назначена на должность замруководителя ведомства в 2017 году. В системе Росимущества Паткина работала с 2004 года.
В начале сентября Медведев назначил заместителем руководителя Росимущества Марину Ивановскую.
Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии Единая Россия. 24 октября 2019
24 октября, 20:51РИА Новости
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Дмитрий МедведевРосимуществоРоссияПолитика
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