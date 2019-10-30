Медведев освободил Елену Паткину от должности замглавы Росимущества

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Елену Паткину от должности замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) по ее просьбе, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Освободить Елену Юрьевну Паткину от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по ее просьбе", - говорится в документе.

По информации на сайте Росимущества, Паткина была назначена на должность замруководителя ведомства в 2017 году. В системе Росимущества Паткина работала с 2004 года.