Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Гаудасинская — один из ведущих концертмейстеров Санкт-Петербурга, в течение многих лет вела концертную деятельность в нашей стране и за рубежом.

Она окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1992 года работала преподавателем камерного ансамбля и аккомпанемента. С 2000 года преподавала в консерватории на кафедре концертмейстерского мастерства, с 2007 года заведовала этой кафедрой. В сентябре 2003 года стала лауреатом премии международного фонда "Русское исполнительское искусство" за концертную и педагогическую деятельность.